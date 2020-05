Katarzyna Dowbor niegdyś bardzo często pojawiała się na ściankach w towarzystwie swojej małej córki. Marysia zawsze była jej oczkiem w głowie. Różnica wieku pomiędzy Maciejem Dowborem, a jego siostrą jest na tyle duża, że Katarzyna mogła w stu procentach poświęcić się wychowywaniu drugiego dziecka. Jak teraz wygląda córka dziennikarki? Maria skończyła 21 lat i coraz bardziej przypomina rodzicielkę.

Katarzyna Dowbor świętuje urodziny córki

"Oczko" to idealna okazja do świętowania. Katarzyna Dowbor postanowiła uczcić urodziny córki również w mediach społecznościowych, publikując post, w którym składa Marysi życzenia i wyznaje jej miłość. Wpis opatrzyła dwiema fotografiami, na których widać uderzające podobieństwo obu kobiet. Maria to wykapana mama?

Dziś szczególny dzień. Moja córka Marysia kończy 21 lat! Ale wyrosła! Kocham Cię! - czytamy na profilu dziennikarki.

W komentarzach pojawiło się dużo życzeń dla solenizantki, ale fani zwrócili uwagę również na jej wygląd. Trzeba przyznać, że Marysia rzeczywiście wyrosła na piękną kobietę.

Wyglądacie jak siostry!

Piękna mama i piękna córka!

A ja pamiętam, jak ją Pani rodziła. 21 lat minęło jak jeden dzień - napisała jedna z internautek.

Waszym zdaniem Maria też jest łudząco podobna do swojej mamy?

21-latka dumnie reprezentuje rodzinę Dowborów. Choć nie jest aktywna w show-biznesie, rozwija swoją karierę naukową, studiując w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Durham.