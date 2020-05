Klaudia Halejcio na zmysłowym wideo z tajemniczym mężczyzną. Czyżby to nowy partner aktorki? "Chyba nas poniosło"

Klaudia Halejcio, choć izoluje się w domu, jak zawsze aktywnie prowadzi media społecznościowe. Od jakiegoś czasu regularnie dodaje do sieci śmieszne filmiki, w których odgrywa główną rolę. Jednak ten ostatni wywołał największe poruszenie. Na udostępnionym wideo widzimy Klaudię z mężczyzną w dosyć intymnej scenie. Czyżby był to jej nowy partner?

Klaudia Halejcio ma nowego chłopaka?

Już jakiś czas temu u jej boku pojawił się pewien tajemniczy mężczyzna. Jest on fotografem i na początku tylko pomagał Klaudii przy kręceniu filmików. Z czasem ta znajomość musiała się rozwinąć, ponieważ dziś nie szczędzą sobie czułości, zaś Klaudia zaprosiła go do wspólnych występów przed kamerą.

Musimy także przyznać, że zamieszczone w środę wideo jest bardzo pomysłowe, ale i w pewien sposób zmysłowe.

Chyba nas poniosło - napisała.

Nasze zdanie podzielają także internauci, którzy licznie skomentowali zamieszczony filmik.

No i fajnie. Dwóch wariatów się zebrało super para z Was.

Nie wiem, jak i dlaczego, ale to wygląda bardzo zmysłowo i seksownie. Opanujecie się ludzie, bo pobudzacie zmysły obserwatorów - czytamy.

Do komentarzy dołączyły się także znane polskie gwiazdy.

Mega seksi - napisała Basia Kurdej-Szatan.

No i to jest inspiracja na stretching - dodała Ewa Chodakowska.

Nas tylko zastanawia fakt, kim jest tajemniczy mężczyzna. Wiemy tylko tyle, że Maciek Mars pseudonim Magic Mars jest fotografem, który współpracuje z aktorką. Od kiedy pojawił się na profilu Klaudii, jest pełno plotek o ich związku. Jednak co ich łączy wiedzą tylko oni sami, ale jednego mogą być pewni - to wideo na pewno nie uciszy plotek, które podgrzały również zamieszczone przez Klaudię hasztagi:

Couple Photography

Couple Videos

Insta Couple

Love Story

Love You

Couples

Kisses

Coś musi być na rzeczy.