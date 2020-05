Lena Dunham tak prezentowała odchudzoną sylwetkę, w dniu urodzin zapozowała nad basenem. Zmiana jest duża

Lena Dunham świętowała swoje 34. urodziny we własnym domu. Podobnie jak wiele osób, w tym trudnym czasie stosuje się do zaleceń rządu i stara się izolować od innych. Choć urodzin nie mogła uroczyście świętować, z tej okazji na Instagramie opublikowała zdjęcia z relaksu przy basenie. My, podobnie jak większość internautów, zwróciliśmy uwagę na jej figurę, która bardzo się zmieniła.

Lena Dunham świętuje urodziny

Reżyserka i scenarzystka pokazała się w białym obcisłym topie i czerwonych spodenkach, które uwydatniły jej figurę. W kolejnym ujęciu Lena pozuje na swoim balkonie, żartując, że wygląda jak królowa Anglii.

To są moje urodziny, więc dziś mogę patrzeć na swoje patio jak królowa Anglii - napisała.

Na każdym z zamieszczonych zdjęć widać wyraźnie, że Leny jest więcej. Nie tak dawno mówiła, że musiała zrzucić nadmiarowe kilogramy ze względów zdrowotnych - gwiazda serialu "Dziewczyny" od lat cierpi na endometriozę i to właśnie ćwiczenia miały pomóc jej uporać się z bólem.

Jeżeli chcecie zobaczyć zmianę figury Leny, koniecznie obejrzyjcie naszą galerię:

Jak zmieniła się figura Leny Dunham?Otwórz galerię

Najpewniej tak duża zmiana jest spowodowana problemami zdrowotnymi, z jakimi musi zmierzyć się Lena. Reżyserka, prócz endometriozy, cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną - zespół Ehlersa-Danlosa. Charakteryzuje się ona nadmierną wiotkością stawów i skóry. Zaburzenia są spowodowane nieprawidłowością w budowie tkanki łącznej. Jednak to nie jedyna choroba, z jaką walczy Luna. Gdy zaledwie parę miesięcy temu została przyłapana przez paparazzi w nie najlepszym wydaniu, wyznała, że choruje także na nerwice natręctw oraz zaburzenie lękowe. Te dwie choroby musi leczyć za pomocą antydepresantów.