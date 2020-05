Meghan Markle usiadła koledze na kolanach. Vand po latach wspomina ją jako femme fatale. "Kobieta wśród dziewcząt"

Nema Vand, uczestnik amerykańskiego reality show "Shahs of Sunset" był ostatnio gościem podcastu "Reality Life with Kate Casey". W rozmowie z prowadzącą opowiedział o swojej znajomości z Meghan Markle. Jak się okazuje, celebryta poznał byłą księżną jeszcze za szkolnych czasów.

Meghan Markle łamała serca rówieśników

Meghan Markle nie będzie zachwycona. Jej znajomy z młodzieńczych lat zdradził, że zdarzało jej się "bawić męskimi sercami". Co więcej, była księżna miała nawet zignorować szkolnego kolegę po tym, jak otrzymała rolę w serialu "Suits".

Dorastałem z nią. Długo byliśmy przyjaciółmi. Meghan była niesamowita... Kobieta wśród dziewcząt. Wszyscy byli w niej zakochani. Była słodka i bardzo miła - zaczął zachwyty Nema Vand.

Mężczyzna szybko przeszedł jednak do historii o tym, jak to Meghan Markle z premedytacją bawiła się uczuciami swoich kolegów.

Dokładnie wiedziała, co robi. Po mistrzowsku bawiła się naszymi sercami. Wszyscy mdleliśmy na jej widok. Pewnego razu na imprezie usiadła mi na kolanach. Zbliżyliśmy się twarzami. Dla 16-letniego chłopaka jest to emocjonujący moment. Powiedziała do mnie w języku perskim: Jesteś piękny. Zapytałem ją: Skąd znasz perski? Powiedziała, że nauczyła się go dla mnie, a potem odeszła - wspomniał Vand.

Mimo wszystko Nema bardzo ciepło wspomina Meghan. Innego zdania jest zapewne ich wspólny znajomy, któremu Markle miała złamać serce. Ponoć była księżna przestałą odpisywać na jego SMS-y tuż po tym, jak otrzymała jedną z głównych ról w serialu "Suits". Kto by się spodziewał, że żona księcia Harry'ego była swego czasu aż taką femme fatale?