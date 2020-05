Tatiana Okupnik o ciemnych stronach macierzyństwa. "Nie można wrzucić wszystkich kobiet do jednego worka"

Na instagramie Tatiany Okupnik pojawiło się poruszające nagranie, w którym mówi o różnych odcieniach macierzyństwa. Oczywiste jest, że dla żadnej kobiety ciąża nie stanowi wyłącznie błogiego doznania. Piosenkarka poszła w swojej wypowiedzi jeszcze dalej i złamała wszelkie tabu.

"Nie można wrzucić wszystkich do jednego worka. Co kobieta to inna historia. Macierzyństwo ma różne odcienie. Nie ma kobiety, dla której jest tylko błogie." - rozpoczęła Tatiana. "Widziałam jednak na własne oczy, ze z niektórymi obchodzi się brutalnie. Ciężko wtedy powiedzieć, że o wszystkim się zapomina z czasem, szczególnie wtedy kiedy upływ czasu nie rozwiązuje np. problemów zdrowotnych" - kontynuuje.

Tatiana Okupnik przełamała tabu związane z macierzyństwem

W swoim wideo piosenkarka poruszyła temat trudnego porodu i następstw ciąży, o których nie mówi się głośno. Przyjrzała się nie tylko depresji, ale też fizjologicznym aspektom spowodowanym komplikacjami poporodowymi, takim jak nietrzymanie moczu czy nawet stomia. Tatiana przyznała, że zna wiele kobiet, dla których stawanie się mamą było drogą przez mękę."Nie ma jednego modelu macierzyństwa, nie ma jednego modelu kobiety" - tłumaczy.

Okupnik zwróciła też uwagę na rolę kobiety w macierzyństwie i na fakt, że nie wszystkie mamy mogą się od razu odnaleźć. Z jednej strony czują ogromną miłość do dziecka i chęć opieki nad nim, z drugiej zaś mogą nie poznawać samych siebie, tęsknić za sobą sprzed ciąży, a nawet nie rozumieć, co się z nimi stało. Często borykają się z emocjonalną rozsypką.

O swoich przeżyciach należy mówić głośno

"Nie chciałabym, żeby dziewczyny musiały wstydzić się swoich prawdziwych emocji i uczuć. Ważne jest, żeby mówić głośno, jaka jest prawda" - mówi w nagraniu Tatiana. Zderzenie się wykreowanego przez społeczeństwo modelu mamy z rzeczywistością może być bolesne. Wiele kobiet uważa wręcz, że to, co dzieje się z ich ciałem, nie jest naturalne.

Okupnik apeluje o otwartość. Wypowiedzenie na głos swoich myśli może przynieść ulgę i pomóc przyszłym mamom w radzeniu sobie z nową sytuacją.