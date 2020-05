Mary-Kate Olsen i Sarkozy się rozwodzą. Była aktorka nie będzie miała gdzie mieszkać? "Boję się, że zostanę pozbawiona nie tylko dachu nad głową"

Mary-Kate Olsen i Ashley Olsen zasłynęły w światowym show-biznesie jako dziecięce aktorki. Filmy z ich udziałem takie jak: "Paszport do Paryża" czy "Rzymskie wakacje" to już niemalże kultowe, kinowe pozycje z początku lat dwutysięcznych. Bliźniaczki dobre kilka lat temu porzuciły karierę aktorską na rzecz mody, jednak to ich życie prywatne najbardziej intryguje media. Tym bardziej teraz, gdy na wyszło na jaw, że Mary-Kate wniosła o rozwód.

Mary-Kate Olsen się rozwodzi

Mary-Kate Olsen kilka lat temu związała się z przyrodnim bratem byłego prezydenta Francji, Olivierem Sarkozym. Mężczyzna jest o 17 lat starszy od projektantki, toteż ich relacji nie wróżono przyszłości. Mimo wszystko para zdecydowała się powiedzieć sobie sakramentalne "tak" w 2015 roku.

Wszystko wskazuje na to, że sielanka w małżeństwie jednej z sióstr Olsen już się skończyła. Jak donosi portal "Page Six", Mary-Kate Olsen wniosła pozew o rozwód. Projektantka chce jak najszybciej się rozstać, co więcej, zaznacza, że były ukochany bez jej zgody wypowiedział umowę najmu ich mieszkania. W konsekwencji ta musi opuścić lokum do 18 maja.

Boję się, że zostanę pozbawiona nie tylko dachu nad głową, ale także moich rzeczy znajdujących się w mieszkaniu, które muszę opuścić - pisze w pozwie.

Page Six dodaje również, że Mary-Kate domaga się od Oliviera apartamentu na Manhattanie, a także dostępu do posiadłości nad oceanem. Sądy w Nowym Jorku z wiadomych względów ograniczyły swoją pracę i obecnie nie rozpatrują pozwów rozwodowych, więc szybkie rozstanie jest po prostu niemożliwe.