"BrzydUla" wraca! Małgorzata Socha wygadała się na livie u Dowborów. Podała termin

Kolumbijska telenowela "Brzydula" doczekała się wielu regionalnych wersji, także polskiej. W tytułową rolę wcieliła się debiutująca wówczas na małym ekranie Julia Kamińska. Od premiery serialu o przygodach Uli Cieplak mija w tym roku 12 lat. To nie oznacza jednak, że widzowie zdążyli o nim zapomnieć. Przeciwnie! Wierni fani "BrzydUli" od dawna czekają na kontynuację serii. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku ich prośby zostaną wysłuchane.

"BrzydUla" wraca do telewizji!

Obostrzenia sanitarne wpłynęły na wiele branż, w tym telewizyjną. Wiele programów i seriali musiało tymczasowo zawiesić produkcję dalszych odcinków. Jak się okazuje, problem ten dotknął także ekipę "BrzydUli". Aktorzy mieli ponownie spotkać się na planie zdjęciowym w kwietniu, jednak datę wznowienia prac nad serialem przesunięto na czerwiec. Informację tę przekazała Małgorzata Socha podczas "Domówki u Dowborów".

Mam nadzieję, że od września będziemy na antenie i będzie już można oglądać "BrzydUlę". Serial się pisze, na razie jest pierwszych dziesięć odcinków - dodała.

Grana przez Sochę Viola Kubasińska do dziś jest jedną z ulubionych bohaterek widzów. Głównie za sprawą jej prześmiesznych kwestii. W rozmowie z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem aktorka opowiedziała o tym, co czeka Violę w nowych odcinkach serialu.

Violetta pozostanie Violettą, na pewno coś się w jej życiu zmieni. Czy zmądrzeje? Ona jest mądra życiowo, to też się liczy, krzywdy sobie zrobić nie da. To będzie ciekawe, zobaczyć ją w innym wydaniu, innej sytuacji i jak sobie w niej poradzi - zdradziła.

Jedno się nie zmieni, Viola wciąż będzie miała słabość do Sebastiana. Póki co nie wiadomo, czy w nowym sezonie "BrzydUli" zobaczymy całą obsadę z poprzednich odcinków. To byłaby nie lada gratka dla fanów serialu. Póki co pozostaje już tylko czekać na jesień i pierwsze zwiastuny.