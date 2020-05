Życie uczuciowe Tomasza Karolaka jest bujne i to nawet jak na show-biznes. Aktor kilka lat temu był związany z Magdaleną Boczarską. Następnie mówiło się o jego romansie z Magdaleną Lamparską, jednak żadna z tych relacji nie przetrwała próby czasu. Najdłużej w sercu Karolaka zagościła Viola Kołakowska, która jest matką dwójki jego dzieci. Tomasz Karolak kilka lat temu oświadczył się modelce, jednak zaręczyny nie umocniły ich związku. W ciągu ostatnich lat para kilkukrotnie schodziła się i rozstawała, a najnowszy wywiad aktora wciąż stawia wiele niewiadomych, co to ich relacji.

Tomasz Karolak wspomina byłe partnerki

Na początku roku mówiło się, że Tomasz Karolak i Viola Kołakowska po raz kolejny do siebie wrócili. Aktor i była modelka pojawili się razem na koncercie sylwestrowym zorganizowanym przez TVN. Trudno określić status ich związku, a najnowszy wywiad Karolaka tylko wzmaga nasze wątpliwości.

Tomasz Karolak wraz ze Zbigniewem Zamachowskim i Piotrem Kędzierskim będzie prowadził program "Rodzaj męski". Przy okazji promocji formatu, aktor udzielił wywiadu Beacie Tadli, w którym swoje związki ocenił jako dziwne i trudne do określenia.

Zbigniew Zamachowski, ojciec wielu dzieci, tak bym powiedział, tak on o sobie mówi. (...) Piotrek Kędzierski, który jest kawalerem bezdzietnym. Ja, ojciec dwójki dzieci, ale ciągle w jakichś dziwnych - że tak powiem - nieokreślonych związkach - mówił Karolak.

W dalszej części wywiadu Tomasz Karolak przyznał, że w nowym formacie nie zabraknie wielu wątków osobistych, więc domniemamy, że to dopiero początek wyznań aktora na temat jego burzliwej relacji z Violą Kołakowską. Jesteście ciekawi, co jeszcze powie?