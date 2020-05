Weronika Książkiewicz miała wypadek samochodowy. Jak się czuje? Dziękuje policjantom: Wykazali się ogromną empatią

talajot godzinę temu 0

"większość ludzi potraciła pracę, "

to jakiś powielany mit

popatrzcie jak ludzie rzucili się do sklepów, galerii, co się dzieje nad morzem i w górach

ludzie mają kasę i właśnie ją wydają - tylko biadolą, żeby biadolić

oczywiście, że są ludzie, którzy stracili pracę i im należy współczuć i pomagać

mnie zastanowiło jedno - wczoraj w tv był materiał o otwieraniu restauracji i zakładów fryzjerskich

mówią, że będą mieć połowę klientów, ale i tak im się to opłaci

to pomyślcie teraz ile oni wcześniej zarabiali i jaką kasę byli w stanie zgromadzić

tylko takie dyżurne żale były i wyciąganie łapy po państwową pomoc

ja już złudzeń nie mam