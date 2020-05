Łukasz Szumowski zapytany o słowa Edyty Górniak. Minister zdrowia skomentował opinię diwy o szczepionkach

Edyta Górniak niedawno udzieliła kontrowersyjnego wywiadu prawicowemu portalowi wrealu24.pl. W programie "W cztery oczy" wypowiedziała się na temat epidemii COVID-19. Twierdziła, że ta nie jest dziełem przypadku (więcej na ten temat TUTAJ).

Zobacz wideo Edyta Górniak o wierze:

Wokalistka krytycznie wyraziła się też na temat potencjalnych szczepionek na koronawirusa. W trakcie rozmowy przyznała się, że nigdy z nich nie skorzysta i nie pozwoli zaszczepiać się również synowi. Taką decyzję tłumaczyła tym, że nie jest w stanie zweryfikować, co może znaleźć się w leku:

Póki żyję, nie dam się zaszczepić. Jeśli to będzie przymusowe, to przysięgam, jak tutaj stoję, że wolę odejść z tego świata, niż dać komukolwiek wstrzyknąć w mój organizm cokolwiek, czego ja nie znam i nie posiadam wiedzy, żeby pójść do laboratorium i analitycznie sprawdzić, co zostaje wprowadzone do mojej krwi. Ponieważ nie posiadam takiej wiedzy i nie mam możliwości weryfikacji, to ja nie pozwolę mojemu dziecku się zaszczepić i sama się nie zaszczepię. Jeśli to będzie oznaczało zagładę dla nas, to trudno... - mówiła.

Teraz na jej słowa odpowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Łukasz Szumowski o słowach Edyty Górniak

Łukasz Szumowski na antenie radia Radia ZET został poproszony o komentarz do głośnych słów Edyty Górniak na temat szczepień. Minister chyba nie był zadowolony z tego, że musi odpowiadać na takie pytanie.

Rozumiem, że pani Edyta sprawdza np. pastylki, z czego są zrobione, jak łyka pastylki na ból głowy (...), antybiotyki, to też sprawdza, z czego one były zrobione. Szczepionka to jest jedna z form leku. Tak jak jest urząd rejestracji produktów leczniczych, (...) sprawdzane jest, jak leki były badane, jaki jest skład substancji itd., od tego są eksperci - powiedział nieco kąśliwie.

Szumowski dodał, że wypowiedź diwy jest co najmniej niefortunna. Przyznał, że nie miał możliwości porozmawiać z Edytą Górniak na temat szczepionek. Słuchacze usłyszeli jednak, że gdyby taka okazja się nadarzyła, to przekonywałby Górniak, by zweryfikowała swoje stanowisko dotyczące szczepień. Myślicie, że Edyta Górniak wda się w dyskusję z ministrem Szumowskim?