Ciężarna Sophie Turner na spacerze z Joe Jonasem. Niebawem urodzi się ich pierwsze dziecko

Niedawno amerykańskie portale show-biznesowe poinformowały, że Joe Jonas i Sophie Turner po raz pierwszy zostaną rodzicami. Wygadała się osoba z otoczenia gwiazd w rozmowie z serwisem "Just Jared". Choć para początkowo nie chciała potwierdzić gorącej informacji, najnowsze zdjęcia mówią same za siebie.

REKLAMA

Sophie Turner i Joe Jonas spodziewają się dziecka

Słynna para została sfotografowana po raz pierwszy w listopadzie 2016 roku. Niespełna rok później Sophie i Joe ogłosili zaręczyny. Ze ślubem także nie zwlekali za długo. Najpierw powiedzieli sobie "tak" w Las Vegas, po czym zorganizowali tradycyjną ceremonię dla rodziny i przyjaciół we Francji.

Odkąd w mediach pojawiły się spekulacje na temat ciąży gwiazdy "Gry o tron", aktorka ukrywała swoje krągłości pod sprytnie dobranymi kreacjami. O ile w lutym było to jeszcze możliwe, teraz brzuszka nie da się już zamaskować.

Sophie Turner w ciąży ZOBACZ GALERIĘOtwórz galerię

Młoda para na spacerze w ciemnych okularach i maseczkach ochronnych

Członek zespołu Jonas Brothers i jego ciężarna żona Sophie Turner wyszli na ulice Los Angeles. Para postanowiła zaczerpnąć świeżego powietrza w maskach, by zachować bezpieczeństwo i nie narażać się na złapanie wirusa. Mimo zakrytych twarzy, fotoreporterzy rozpoznali gwiazdy i choć do dziś małżeństwo oficjalnie nie potwierdziło, że spodziewa się dziecka, my nie mamy żadnych wątpliwości.

Przyszli rodzice wyglądają na kochających się, a Sophie z brzuszkiem prezentuje się kwitnąco. Według źródeł pierwsze dziecko Joe Jonasa i Sophie Turner ma urodzić się w środku lata.

Płeć dziecka już znana?

W marcu na łamach portalu StyleCaster pojawiły się informacje, że Joe i Sophie wybrali się na zakupy do sklepu z dziecięcym asortymentem, gdzie skupili się na oglądaniu akcesoriów dla chłopców. Sophie była wyraźnie rozczulona małymi ubrankami. Para wyszła jednak ze sklepu z pustymi rękami.