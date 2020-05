Vera Wang skończyła 70 lat, a wygląda na 20. Unika siłowni, a mimo to wygląda zjawiskowo. Jaki jest jej sekret?

Vera Wang uznawana jest za jedną z najsławniejszych projektantek mody. O jej sukniach ślubnych marzą panny młode na całym świecie. Okazuje się, że nie tylko jej umiejętności krawieckie są godne pozazdroszczenia, lecz także zjawiskowa figura. Trudno uwierzyć, że gwiazda w czerwcu skończy 71 lat, bo przypomina dwudziestolatkę. Jaki jest jej sekret?

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy zostają w domu i pokazują się w naturalnych wersjach

Jak Vera Wang dba o figurę?

Mimo upływu lat Vera Wang wciąż wygląda pięknie i młodo, a wielbiciele nieustannie zasypują ją komplementami. Nic dziwnego - czas jest jej sprzymierzeńcem. Projektantka wciąż może pochwalić się szczupłą sylwetką, która wzbudza zainteresowanie. Marzycie o takiej figurze? Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie mnóstwo zdjęć projektantki.

Ma 70 lat, a wciąż zachwyca. Vera Wang zdradziła triki na młody wyglądOtwórz galerię

Wszyscy, którzy myślą, że umięśniony brzuch jest efektem wielogodzinnych treningów na siłowni, są w ogromnym błędzie. Vera zdradziła kilka trików, które pozwalają jej utrzymać ciało w dobrej kondycji. I wbrew pozorom nie chodzi wyłącznie o umiejętne wykorzystywanie filtrów upiększających.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu ''Harper's Bazaar'' Wang opowiedziała o presji związanej z idealnym wyglądem. Wspomniała, że otoczenie zmusiło ją do poświęcania więcej czasu na trening. Jednak projektantka nie przepada za profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń i stawia na podstawy ruchu. Pod jednym ze zdjęć na Instagramie napisała, że uwielbia sportowe ubrania, ale ma ogromną niechęć przed korzystaniem z bieżni. To wyznanie jest o tyle ciekawe, że w jej domu pojawiają się maszyny rodem z profesjonalnej siłowni. Wang podkreśla jednak, że czerpie ogromną radość z gry w golfa.

Projektantka nie zapomina również o zdrowym odżywianiu. Najważniejsze jest dla niej utrzymanie zbilansowanej diety, bogatej w witaminy i minerały. Na jej talerzu znajdziemy mnóstwo warzyw, a także ryby. Jednak to nie wszystko. Projektantka jest wielbicielką zdrowych wersji popularnych przekąsek. Kulinarnymi osiągnięciami często dzieli się na Instagramie. Jakiś czas temu zrezygnowała również z dietetycznej Coca Coli, choć nie ukrywała, że to jej ulubiony napój. W końcu czego się nie robi dla zdrowia?