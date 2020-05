Roksana Węgiel podobnie jak Dawid Podsiadło, Maragaret, tata Maty, duet Taconafide czy Andrzej Duda wzięła udział w wyzwaniu #Hot16Challenge2. Przypomnijmy, że akcja polega na tym, że uczestnicy od momentu nominacji mają 72 godziny, by nagrać 16 rapowych wersów, a następnie muszą udostępnić je w sieci. Na koniec każdy nominuje do challengu inne osoby. Cała akacja ma charakter charytatywny, a jej celem jest zbiórka funduszy na szpitale, aby wspomóc personel medyczny w walce z epidemią.

Roksana Węgiel w #Hot16Challenge2

Roksana Węgiel do #Hot16Challenge2 została nominowana przez swoich fanów. 15-latka podjęła się wyzwania i we współpracy z jednym z najpopularniejszych producentów muzycznych, Deemzem, nagrała krótki utwór. Możecie go posłuchać poniżej:

Na koniec Węgiel nominowała do wyzwania Edytę Górniak, która była jej mentorką w "The Voice Kids", Anię Dąbrowskią - finalistkę 2. edycji "The Voice Kids" - oraz Beyonce. Myślicie, że apel 15-latki dotrze do amerykańskiej divy? To niewykluczone, bo Roksana Weigel cieszy się dużymi zasięgami.

Roksana Węgiel w #Hot16Challenge2. Fani komentują

Utwór Roksany Węgiel został przyjęty bardzo dobrze. Fani młodziutkiej artystki byli zachwyceni nie tylko wykonaniem piosenki, ale też jej słowami. W komentarzach na YouTube pojawiło się więc mnóstwo komplementów.

Nie spodziewałem się takich dymów.

Totalny sztos, rozwalony system.

Brzmisz, jakbyś była raperką od zawsze.

Roxie czekamy na płytę rapową! - zachęcali internauci.

Myślicie, wyzwanie w #Hot16Challenge2 sprawi, że Roksana Węgiel zmieni gatunek muzyczny? Ciekawe, czy piosenkarka zrobiłaby karierę jako raperka.