W pierwszej połowie marca na świat przyszło czwarte dziecko Jarosława Bieniuka, syn Kazik. Martyna Gliwińska jako dumna mama od tamtego czasu często chwali się zdjęciami maleństwa, jednak tych z rodziną jego ojca w sieci pojawiło się niewiele. Jedno jakiś czas temu wrzuciła na InstaStories Oliwia, a teraz post dodał Szymon - najstarszy syn piłkarza. Piękna fotografia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska na kuligu. Znowu są razem?

Szymon Bieniuk spotkał się z dwumiesięcznym przyrodnim bratem, Kazikiem

We wtorek wieczorem na instagramowym profilu Szymona pojawiła się urocza fotografia. Czternastolatek zapozował bowiem do zdjęcia z najmłodszym bratem. Bieniuk położył sobie Kazika na kolanach, delikatnie podtrzymując jego głowę. Uwagę przykuwa pewien szczegół. Bracia mają na nogach ten sam model butów z Nike - Jordany, co nie jest przypadkiem. Nastolatek to chyba wielki fan koszykówki. W tle widać, że chwilę wcześniej oglądał rozgrywki w tej dyscyplinie sportu.

Pod wspólnym ujęciem chłopców natychmiast pojawiło się mnóstwo pięknych komentarzy. Znajomi Szymona nie szczędzili komplementów pod jego adresem.

Ależ odpowiedzialnie wyglądasz.

Jeju, jaki jesteś podobny do Ani! Braciszek cud malina.

Obaj jesteście cudowni.

Gratuluje braciszka.

Czekamy na więcej takich fotografii!

Jarosław Bieniuk - dzieci

Wdowiec po uwielbianej przez Polaków Annie Przybylskiej jest ojcem czwórki dzieci. Z aktorką ma niespełna osiemnastoletnią Oliwię, czternastoletniego Szymona i dziewięcioletniego Jana. Po śmierci żony piłkarz długo nie mógł odnaleźć szczęścia, jednak z czasem ulokował swoje uczucia w Martynie Gliwińskiej. Mimo że rozstali się, mają syna - urodzonego 12 marca Kazimierza.

ZOBACZ TEŻ: Martyna Gliwińska pochwaliła się nowym zdjęciem Kazika, a fani typują do kogo jest podobny. Nie mają wątpliwości