Rocco Ritchie to dorosły już syn Madonny i Guy'a Ritchiego. 19-latek zawsze kojarzony był z dość luźnym i ekstrawaganckim stylem ubioru. Dres, czapka z daszkiem i sportowe obuwie - to jego wizytówka. Młodzieniec został jednak przyłapany na przejażdżce rowerem po londyńskich uliczkach. Uwagę zwraca jego niecodzienna stylizacja. Wygląda jak żywcem wyciągnięty z filmu z lat 40. Uroku dodaje mu kaszkiecik. Widzicie podobieństwo nastolatka do sławnej mamy?

Syn Madonny zmienił styl?

Rocco Ritchie należy do tego grona nastolatków, którzy w dość śmiały sposób podkreślają własne zdanie. Swoją stanowczość i niezależność chłopak wyrażał również poprzez wygląd i luźne, a wręcz "dresiarskie" stylizacje. Szerokie spodnie i sportowy styl ubioru nie były mu obce. Tym razem 19-latek został przyłapany przez fotoreporterów w zupełnie innej odsłonie. Czyżby była to trwała metamorfoza?

Najnowsze zdjęcia mogą mocno zdziwić fanów "królowej pop", którzy śledzą poczynania jej syna. Rocco w kaszkieciku, eleganckich beżowych spodniach na kancik ozdobionych brązowym paskiem, białej koszuli i marynarce - to bardzo niecodzienny widok. Uwagę przykuwają szczególnie buty - mokasyny a'la Michael Jackson. Cała stylizacja przypomina modę lat czterdziestych. W takim stroju syn Madonny przemierzał na rowerze londyńskie ulice. Czyżby przemiana z wyluzowanego dresiarza w eleganckiego amanta była spowodowana zmianą trybu życia? Ciekawe, czy metamorfoza jest kolejnym wybrykiem 19-latka czy przemyślanym pomysłem na siebie.

Przypomnijmy, że Rocco jeszcze kilka lat temu nie miał dobrych relacji ze swoją matką. Nie chciał mieszkać z Madonną!