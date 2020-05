W obecnej sytuacji, jaka panuje na świecie, wiele gwiazd przechodzi metamorfozę. Najczęściej widać ją u panów. Tak jak Robert Lewandowski zapuszczają włosy (wszystko z powodu zamkniętych salonów fryzjerskich) lub jak Sławomir noszą teraz dłuższą brodę. W drugą stronę poszedł za to brat księżnej Kate. James Middleton pozbył się zarostu, który nosił od lat.

Brat księżnej Kate zgolił brodę

Zmiana może zaskoczyć nie tylko rodziców oraz siostry Jamesa. Największy szok zapewne przeżyła jego narzeczona, Alizee Thevenet. Brat księżnej Kate zaręczył się z nią w zeszłym roku. Spotykają się od kilku lat, jednak Francuzka nie widziała go jeszcze nigdy bez zarostu! James nagrał siebie w ogrodzie swoich rodziców i udostępnił na Instagramie. Zdradził, dlaczego to zrobił:

Ponieważ Alizee i ja mieliśmy się pobrać… no cóż, właściwie w tym miesiącu, a ona nigdy nie widziała mnie bez brody, pomyślałem, że już czas pokazać jej, co się za nią kryje - mówił, trzymając maszynkę w ręce.

Wokół niego biegały ukochane psy - ze śmiechem dodał, że to one mogą mieć największy problem z poznaniem go:

W rzeczywistości najbardziej martwię się, że ci faceci mogą mnie później nie rozpoznać. Pożegnajcie się! - żartował.

Na nagraniu pokazał, jak się pozbył owłosienia z twarzy. Gdy już uzyskał oczekiwany efekt, poszedł do narzeczonej. Ta nie ukrywała zaskoczenia. Wyskoczyła z ogrodowego krzesła i podbiegła do ukochanego:

O mój boże! Taki dziwny. Nawet gdy cię całuję, jest inaczej! - mówiła zaskoczona.



Niewątpliwie zmiana jest spora. A Wam w jakim wydaniu bardziej się podoba?