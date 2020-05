Córka Jennifer Grey skończyła już 18 lat. Przypomina znaną z "Dirty Dancing" mamę? "Ma Twój uśmiech"

Jennifer Grey zdobyła popularność, występując u boku Patricka Swayze w kultowym tanecznym filmie "Dirty Dancing". Aktorka przeszła metamorfozę i pozwoliła na ingerencję chirurgów plastycznych w swój wygląd. Tą decyzją przekreśliła swoją karierę, ponieważ zmiana rysów twarzy odebrała jej docenianą przez reżyserów charakterystyczność. Gwiazda jednak nie daje o sobie zapomnieć i wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych. Z okazji Dnia Matki opublikowała wzruszający wpis o dorastającej córce. Stella ma już 18 lat i według internautów jest bardzo podobna do sławnej mamy. Sami zobaczcie!

Córka Jennifer Grey przypomina matkę?

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest zawsze w drugą niedzielę maja. W tym roku święto przypadło na dziesiąty dzień tego wiosennego miesiąca. Gros gwiazd publikowało z tej okazji posty w mediach społecznościowych. Również Jennifer Grey postanowiła podzielić się z obserwatorami na Instagramie swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa. Pokazała 18-letnią córkę i w skrócie opowiedziała o jej dorastaniu.

Widziałam, jak przemierza niebezpieczne klify liceum, eksplodując swoją mocą, wyjątkową inteligencją i zdumiewającą głupotą, której czasem nie można się oprzeć – pisała, nawiązując do dojrzewania. "Patrzyłam, jak zdeterminowana dąży do celu, jak wraz z przyjaciółmi radzi sobie z chaosem i niepewnością tego etapu. Jak szykuje się do balu maturalnego, ukończenia szkoły oraz innych, licealnych tradycji i jak kończy ten rozdział dorastając - czytamy na profilu gwiazdy.

W komentarzach pojawiły się opinie internautów, którzy zauważyli ogromne podobieństwo Stelli do popularnej mamy.

Ma Twój uśmiech!

Ona wygląda jak dziewczyna z "Dirty Dancing" - pisali fani aktorki.

Zgadzacie się z użytkownikami mediów społecznościowych, którzy twierdzą, że 18-latka to wykapana mama?