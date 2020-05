Andrzej Duda zarapował w Hot16Challenge. Tede mocno komentuje: Nie sądziłem, że tego dożyję

Wyzwanie Hot16Challenge2 zawładnęło już nie tylko światem raperów i artystów, ale i polityków. Występ prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy zaskoczył wszystkich. Nikt nie spodziewał się bowiem, że zdecyduje się on na taki krok. Udział prezydenta komentują gwiazdy hip-hopu - niepochlebne zdanie o Dudzie wypowiedział już m.in. Peja. Do tego grona dołączył teraz raper Tede.

REKLAMA

Zobacz wideo #Hot16Challenge2 w szczytnym celu opanowało polskiego Youtube’a

Andrzej Duda w Hot16Challenge? Tede komentuje

Tede znany jest z ciętego języka i szczerości. Gdy wypowiadał się na temat występu Andrzeja Dudy, nie przebierał w słowach. Na przemian śmiał się i przeklinał.

Co się wydarzyło, to się już k*** nie odwydarzy. No kto jeszcze mógłby być? Tylko Tadeusz Rydzyk może zamknąć ten challenge. No nie no – i Jarosław Kaczyński. Dalej sobie nie wyobrażam, już wyżej nie może być niż ostry cień mgły Andrzeja - ocenił raper.

Bo to jest tak - może się mylę - że właśnie prezydent naszego kraju nominował premiera naszego kraju do wzięcia udziału w akcji, której celem jest pomaganie służbie zdrowia, ponieważ nasz kraj sobie nie daje rady. Czy k*** mi się wydaje, czy tak jest? Czy po prostu chodzi tylko o rapowanie? To zabrnęło za daleko moje mordy. No, ale pomaganie jest trendy, więc k*** fajnie - dodał zdenerwowany.

Zaprotestował, mówiąc, że to tylko dobra reklama kampanii prezydenckiej.

A tak już poza jajcami, zupełnie poważnie mówiąc – uważam, że to bardzo nieuczciwe i stanowczo protestuję przeciwko robieniu sobie kampanii wyborczej na akcji charytatywnej. No bo chyba nie mamy wątpliwości, że jest to element kampanii wyborczej. Chyba że ktoś z was wierzy w to, że sam Andrzej – prezydent nasz, wstał dziś rano i pomyślał: hmm, wczoraj w "Faktach" i na Polsacie mówili o tej akcji, to może też se zarapuję – zwracał uwagę raper.

Tam jest sztab PR-owców, którzy powiedzieli: panie Andrzeju, to jest ten czas. Trzeba chwycić za mikrofon. Czekam na zwrotkę premiera i czekam na gorące nominacje. Swoją drogą ktoś powinien teraz nominować Joannę Szczepkowską, żeby mogła nagrać Hot16Challenge i powiedzieć: proszę państwa, dzisiaj oficjalnie skończył się w Polsce hip-hop, a zaczęło się coś więcej. Nie sądziłem, że tego dożyję – podkreślał.

Poniżej możecie zobaczyć całą wypowiedź Tedego, którą opublikował na InstaStory. Ostrzegamy tylko, że jest dużo przekleństw.

W wyzwaniu Hot16Challenge2 z każdym dniem bierze udział coraz więcej znanych osób. W pewnym momencie akcja przeniosła się na scenę polityczną. "Zarapował" już Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jeden z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość Janusz Korwin-Mikke oraz tata rapera Maty - Marcin Matczak, który jest radcą prawnym, a od 2015 regularnie występuje w mediach jako publicysta, komentator i ekspert ds. konstytucyjnych.

Na czym polega #Hot16challenge2?

Hot16Challenge2 to druga edycja słynnego w świecie hip-hopu wyzwania, które polega na nagraniu szesnastu wersów tekstu pod dowolny beat. Wykonawca nominuje kolejnych śmiałków, a ci muszą odpowiedzieć na wyzwanie w ciągu 72 godzin. Rapujący - prócz przedstawienia swoich wersów - wpłaca kwotę na cel charytatywny. Druga edycja Hot16 to zbiórka pieniędzy na rzecz wsparcia personelu medycznego w Polsce.