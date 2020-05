Prezydent Andrzej Duda zarapował w #Hot16Challenge2. Internauci tworzą memy, które przejdą do historii

Druga odsłona #Hot16Challenge znów rozgrzewa YouTube do czerwoności. Biorący w niej udział raperzy (i nie tylko) przekazują przy okazji pieniądze na służbę zdrowia. Uczestnicy #Hot16Challenge2 nagrywają 16 wersów, a następnie nominują kolejne osoby. Wyzwanie podjął także Andrzej Duda, który został nominowany przez rapera Zeusa. W sieci zawrzało, a prezydent RP znów został bohaterem memów.

REKLAMA

ZOBACZ: Peja ostro skomentował rap Andrzeja Dudy: Świat stanął na ch... i tańczy sobie breka

Zobacz wideo Andrzej Duda wypowiedział się na temat związku swojej córki

Andrzej Duda - memy po Hot16Challenge2

Prezydent nagrał osobliwe 16 wersów, które zainspirowały internautów do tworzenia obrazkowych i tekstowych komentarzy dotyczących występu Andrzeja Dudy. Nie zabrakło wątków politycznych, czyli nieprzestrzegania konstytucji, odmrażania gospodarki, czy podpisywania ustaw "demolujących" demokrację. Komentowano również, że Duda wziął udział w wyzwaniu, które ma wspomóc służbę zdrowia zaledwie dwa miesiące po przekazaniu dwóch miliardów złotych na Telewizję Publiczną. Najlepsze memy odnajdziecie w naszej galerii.

Memy po #Hot16Challenge2 Andrzeja DudyOtwórz galerię

Do tej pory w szeroko komentowanej akcji brali udział głównie muzycy. Zwrotkę nagrali już m.in. duet Taconafide, autor "Małomiasteczkowego" Dawid Podsiadło czy Margaret. Do akcji zaczynają dołączać się politycy. Do wyzwania przyłączył się też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, a prezydent nominował także premiera Mateusza Morawieckiego, na którego 16 wersów wciąż czekamy.

Głos w sprawie nagrania Andrzeja Dudy zabrała Matylda Damięcka. Udostępniła na Instagramie grafikę, którą stworzyła po wysłuchaniu rapu prezydenta, w ten sposób komentując sytuację w kraju.