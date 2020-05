cerrie35 pół godziny temu 0

Ha, ha, no to żem się pośmiała w południe :-P Sorry, ale ten niby żart ze strony Kwaśniewskiej na temat własnego męża, to taki suchar, że nawet Strasburger by się go nie powstydził. Serio?? To ma być śmieszne? Że facet idzie po zakupy i kupuje nie to co małżonka chciała? Wtf???? Ja się pytam.