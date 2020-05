Anna Lewandowska po porodzie pozuje przed lustrem. Internauci nie mają złudzeń - trenerka wygląda obłędnie

cerrie35 godzinę temu 0

Lewandowska zapozowała w obszernej bluzie, ale i tak internautki uważają, że wygląda po porodzie obłędnie, ha ha :-P To żem się z rana pośmiała :-P Tak jakby internautki miały rentgena w oczach i przez tą obszerną bluzę widziały jak wygląda ciało Lewandowskiej po porodzie. Kolejny poziom głupoty jej fanek został osiągnięty. Że te jej fanki nie wstydzą się publicznie wypowiadać, i że one same po tym co piszą, nie widzą jakie są głupie, to aż wstyd.