Lara Gessler opowiada o ciąży. "Jest wymarzona. Nie czuję żadnych zmian". Zdradziła też, dlaczego ją ukrywała

Lara Gessler od ponad roku jest związana z Piotrem Szelągiem. Jak się okazuje, ich związek to już coś poważniejszego, o czym świadczyć może, chociażby fakt, iż para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Celebrytka radosną nowiną podzieliła się pod koniec kwietnia na Instagramie. W rozmowie z magazynem "Flesz" Lara zdradziła, jak się czuje podczas ciąży, a także, dlaczego początkowo ją ukrywała.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Lara Gessler w bikini z dumą prezentuje ciążowy brzuch. Zdjęcie z pikniku skomentowała Jessica Mercedes

Lara Gessler opowiada o ciąży

Lara Gessler, gdy dowiedziała się o swoim stanie, postanowiła nieco odczekać, zanim ogłosi światu, że spodziewa się dziecka. W rozmowie z "Fleszem" przyznaje, że chciała mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest dobrze.

Chciałam mieć pewność, że z dzieckiem wszystko jest OK. Zaczęłam drugi trymestr ciąży, a to bezpieczny czas. Mogę powiedzieć, że poza rosnącym brzuchem nie odczuwam absolutnie żadnych dolegliwości, więc jest to wymarzona ciąża - tłumaczy celebrytka.

Zobacz wideo Szalone tańce Magdy i Lary Gessler

Lara Gessler większość czasu teraz spędza z partnerem poza miastem, gdzie może odpocząć i cieszyć się swoim stanem.

Korzystamy z uroków przyrody. Chodzimy na długie spacery do lasu, wieczorami palimy ognisko, przy którym Piotr często gra na gitarze - dodaje Lara.

Lara Gessler jeszcze jesienią po raz pierwszy w życiu zostanie mamą. Magda Gessler jest bardzo szczęśliwa ze stanu córki i już nie może doczekać się, kiedy zostanie babcią. My również wyczekujemy rozwiązania i trzymamy kciuki za pomyślny przebieg ciąży.