Słuchacze rapu na pewno dobrze pamiętają #Hot16Challenge. Po kilku latach akcja znów rozgrzewa YouTube do czerwoności. Biorący w niej udział raperzy (i nie tylko) przekazują przy okazji pieniądze na służbę zdrowia. Niewtajemniczonym wyjaśniamy, że uczestnicy #Hot16Challenge2 nagrywają 16 wersów, a następnie nominują kolejne osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Duda wypowiedział się na temat związku swojej córki

Andrzej Duda rapuje w ramach #Hot16Challenge2

Reaktywacja #Hot16Challenge to obecnie jeden z najgorętszych tematów w sieci. Co ciekawe, tym razem biorą w niej udział nie tylko raperzy, ale też inne osoby ze świata show-biznesu i polityki. Swoje zwrotki nagrali już między innymi Dawid Podsiadło i rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Tym razem 16 wersami pochwalił się Andrzej Duda. Polityk został nominowany przez rapera Zeusa.

Filmik, na którym prezydent Polski rapuje, z miejsca stał się viralem. Wcale nas to nie dziwi, w końcu to dość niespotykany widok. Zobaczycie go TUTAJ.

To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły

Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My to oni, oni - my.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im - rapuje prezydent.

Andrzej Duda nominował do dalszej zabawy Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Jak widać, akcja #Hot16Challenge wciąż się rozkręca!