Meghan Markle i książę Harry zatrudnili specjalistkę od życia w Hollywood

Po krótkim kanadyjskim epizodzie Meghan Markle i książę Harry przeprowadzili się do Kalifornii, a konkretnie do Los Angeles. Tam wynajmują obecnie luksusowy dom należący do amerykańskiego aktora Tylera Perry'ego. Wiele wskazuje na to, że była książęca para nie planuje póki co kolejnych przeprowadzek i zamierzają na stałe osiąść w Mieście Aniołów. W tym celu zatrudnili nawet specjalistkę.

Meghan Markle i książę Harry planują karierę w Los Angeles

Jak donosi "The Sun" Meghan Markle i książę Harry postanowili zadbać o swoje życie towarzyskie. Co prawda już mieszkają w sąsiedztwie gwiazd światowego formatu, ale to jak widać nie wystarcza. Aby na dobre odnaleźć się w Los Angeles, para zatrudniła specjalistkę w tym temacie. Mowa o Rebecce Mostow. 70-latka ma na koncie współpracę z taki osobistościami, jak David Beckham, Seal czy nawet Prince.

Rebecca jest niezwykle dyskretna, pracowita i profesjonalna. Od dziesięcioleci obraca się w towarzystwie wysokiej klasy celebrytów. Jest dokładnie tym, kogo szukali Harry i Meghan zdradza informator "The Sun".

Meghan Markle nie ukrywa, że jest zachwycona powrotem do rodzinnego miasta. Najbardziej cieszy ją to, że znów mieszka blisko swoich przyjaciół oraz mamy, Dorii Ragland. Znajomi księcia Harry'ego martwią się z kolei o to, że 35-latek nie ma zbyt wielu znajomych w Los Angeles i będzie zdany na kręgi towarzyskie swojej małżonki.

Czas pokaże, czy Rebecca Mostow pomoże Meghan i Harry'emu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Przez ostanie 3 lata media na całym świecie śledziły niemal każdy ich ruch. To mogło zrazić potencjalnych nowych znajomych.