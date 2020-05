Jerry Stiller nie żyje. Ojciec popularnego aktora Bena Stillera miał 92 lata

Jerry Stiller był popularnym komikiem. Karierę rozpoczął u boku swojej żony w latach 50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Razem tworzyli komediowy duet Stiller&Meara. Popularność zawdzięczał roli w serialu "Diabli nadali". Informację o śmierci komika przekazał jego syn Ben Stiller.

Jerry Stiller nie żyje

Ben Stiller zamieścił na Twitterze fotografię ojca i oznajmił, że Jerry zmarł z przyczyn naturalnych. Popularny aktor napisał, że jego tata był wspaniałym człowiekiem.

Z przykrością informuję, że z przyczyn naturalnych zmarł mój ojciec Jerry Stiller. Był wspaniałym tatą, dziadkiem oraz najbardziej oddanym mężem dla Anne, z którą spędzili razem 62 lata. Będzie nam ciebie brakować. Kocham cię, Tato - napisał Ben Stiller.

Jerry osierocił dwójkę dzieci: Amy i Bena.

Kim był Jerry Stiller?

Jerry przyszedł na świat 8 czerwca 1927 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Żonę Annę Mearę poznał w 1953 roku w biurze agenta teatralnego. Para zaczęła ze sobą współpracować, ale rok po pierwszym spotkaniu wzięli ślub. Zyskali popularność w latach 50., gdy występowali w duecie Stiller&Meara w klubach komediowych w Nowym Jorku i Chicago. Duet zakończył występy wraz ze śmiercią Anne w 2015 roku.

Od lat 70. występował w filmach i serialach, ale to w 1997 roku otrzymał nominację do nagrody Emmy za rolę Franka Costanzy w serialu "Kroniki Seinfelda". Wystąpił ze swoim synem Benem w produkcji "Dziewczyna z moich koszmarów" w 2007 roku i w dwóch częściach "Zoolandera". Pojawił się w obu wersjach filmu "Lakier do włosów".