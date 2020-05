W czerwcu 2019 roku Ewa Farna została mamą. Na świat przyszedł jej syn, Artur. Gwiazda świetnie odnalazła się w nowej roli i szybko wróciła do pracy. Na koncerty zabiera zazwyczaj malucha. Było tak chociażby już po sześciu tygodniach od narodzin, kiedy to Ewie i jej pociesze towarzyszyła mama artystki. Wykonane zostało wtedy pamiątkowe zdjęcie nad wodą. Teraz możemy je podziwiać.

Ewa Farna opublikowała zdjęcie mamy z synem

W poniedziałek na Instagramie Farnej pojawiło się zdjęcie jej rodzicielki z wnukiem. Piosenkarka opublikowała je z racji obchodzonego w Czechach 10 maja Dnia Matki.

Ta kocica to moja mama (tak, serio, to nie siostra) z tym, który ze mnie zrobił mamę. Pojechaliśmy tak na nasz “pierwszy” koncert, ponad 1000 km z Pragi do polskiej Gołdapi. Nie było to nawet sześć tygodni po narodzinach. Ja byłam dla niego, a moja mama dla mnie. Bywa tak, że czasami wszystko, czego potrzebujesz, by czuć się dobrze, to mieć mamę przy sobie.

Pod postem nie brakowało komplementów pod adresem pani Karin.

Mamy są niezastąpione. Obie jesteście piękne młode mamy.

Mama jak siostra, piękna.

Śliczna kobieta! Masz niezłe geny.

Pojawiły się też głosy, że Ewa jest bardzo podobna do rodzicielki.

Powiedziałabym że to Ty. Jesteś z mamą bardzo do siebie podobna, powiedziałabym nawet jak bliźniaczki.

Ciężko się nie zgodzić. Pani Karin wygląda naprawdę świetnie. Ewa nie przesadziła, pisząc, że można by pomylić jej mamę z siostrą.

