"Rolnik szuka żony". Agnieszka i Robert z drugiego sezonu pokazali zdjęcie syna. Ma już 3 lata

"Rolnik szuka żony" to bez wątpienia fenomen polskiej telewizji, a także jeden z największych hitów TVP ostatnich lat. Dzięki programowi wielu uczestnikom udało się stworzyć związek. Do tego grona należą Robert i Agnieszka, którzy jako pierwsza para programu zdecydowali się na ślub. Do tej pory są szczęśliwą rodziną i wychowują synka Tomka. A ten ma już trzy lata!

Agnieszka i Robert z "Rolnik szuka żony" pokazują zdjęcia synka

Miłość Agnieszki i Roberta zrodziła się podczas drugiego sezonu programu. Agnieszka od razu wpadła w oko rolnikowi i tak rozpoczęła się ich wspólna historia. Dla fanów "Rolnik szuka żony" był to przełom w programie, bowiem w pierwszym sezonie nie udało się przetrwać żadnej parze. Tymczasem Aga i Robert ślub wzięli w 2016 roku, a jeszcze tego samego roku przywitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Dziś mały Tomek ma już 3 lata, a dumna mama chętnie dzieli się jego zdjęciami z internautami. To właśnie na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć, że Tomek rośnie jak na drożdżach i coraz bardziej przypomina tatę. Kto wie, może pójdzie w jego ślady.

Na ostatnim zamieszczonym zdjęciu, widzimy Tomka bawiącego się w ogrodzie. W zabawie towarzyszy mu pies.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy i miłych słów.

Chłopak na medal. Widać, że kocha zwierzęta.

Piękny chłopiec. Dużo zdrówka dla całej rodziny.

Śliczny chłopczyk - czytamy.

"Rolnik szuka żony" - nowa edycja rusza niebawem

Kolejna edycja kultowego programu "Rolnik szuka żony" prawdopodobnie ruszy już najbliższej jesieni. Jednak odcinek zerowy, przedstawiający kandydatów odbył się już w kwietniu. Teraz dla wszystkich interesantów jest czas na wysyłanie listów. Ten rolnik i ta rolniczka, którzy dostaną ich najwięcej, wystąpią w jesiennej edycji. Więcej możecie dowiedzieć się tutaj.