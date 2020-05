Patryk Jaki ma drugie dziecko! Pokazał zdjęcie córeczki: Radek ma siostrę

m_x_m godzinę temu Oceniono 16 razy 8

No to dziewczynka ma do końca życia wpisaną opiekę nad bratem. To nieuniknione. Zawsze w takiej sytuacji zastanawiam się nad moralną odpowiedzialnością rodziców, którzy mając niepełnosprawne dziecko decydują się na kolejne, które jest z założenia skazane, tak - skazane, na rolę opiekuna. Rodzice nie sa wieczni. Życzę oczywiście dużo zdrowia.