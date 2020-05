Do tej pory życie prywatne Keanu Reevesa nie było udane. Aktor najpierw stracił córkę, która urodziła się martwa, a po dwóch latach w wypadku samochodowym zginęła jego ukochana, Jennifer Syme. Hollywoodzki gwiazdor długo nie mógł dojść do siebie i zamknął się na poznawanie nowych kobiet. Teraz jednak jest bardzo zakochany i jak podają media, jakiś czas temu oświadczył się Alexandrze Grant. Obecnie planują ślub.

Keanu Reeves i Alexandra Grant już po zaręczynach

Informacje o planowanym ślubie aktora i artystki podaje magazyn "OK!". Według jego informatorów, Keanu na nowo zaczął się cieszyć życiem, kiedy poznał Alexandrę.

Dziewiętnaście lat po utracie bratniej duszy Keanu Reeves znów odnalazł miłość. Grant nauczyła go, jak kochać ponownie i uzdrowiła złamane serce – podaje informator pary.

Według tabloidu 47-latka nosi na palcu piękny pierścionek zaręczynowy warty 200 tys. dolarów. Co ciekawsze, w wątpliwość poddaje się, jakoby kupić miał go sam Reeves.

"OK!" donosi również, że para już przygotowuje się do ślubu. W związku jednak z nową rzeczywistością, w której przyszło żyć wszystkim na świecie od dwóch miesięcy, ma być to skromna ceremonia, zorganizowana w ogrodzie aktora. Wśród zaproszonych również nie będzie zbyt wielu osób. W tym wyjątkowym momencie parze będą towarzyszyć jedynie najbliżsi.

Takie informacje bardzo nas cieszą. W końcu znajomi aktora wiele razy donosili, że ten po stracie ukochanej w 2001 roku nie chce już więcej zakochać się.

Reeves dał wtedy wszystkim do zrozumienia, że ponowne zakochanie się nie wchodzi w grę. To znaczy, dopóki nie poznał Grant i nie zdecydował, że nadszedł czas, aby spróbować ponownie.

Czekamy na kolejne informacje i zdjęcia pary!