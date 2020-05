Katarzyna Zielińska chciała znów poczuć się jak dziewczynka? W różowej sukience wypoczywa na leżaku, bawiąc się figurkami z bajek. Aktorka organizuje wiosenną imprezkę w ogrodzie. Ma być to niespodzianka dla jej synów, którzy uwielbiają spontaniczne przygody w towarzystwie ulubionych postaci z kreskówek i filmów animowanych. Nie zabrakło Spider Mana i Kapitana Ameryki. Zielińska zadbała o to, by dzieciaki mogły nacieszyć się smakiem lemoniady, truskawek i lodów. Zobaczcie, jak wygląda "imprezowy" ogród gwiazdy!

Katarzyna Zielińska organizuje imprezę

Aktorka bardzo dużo czasu poświęca swoim dzieciom. To właśnie z nimi przywitała Nowy Rok odstrojona w cekinową sukienkę. Teraz również zadbała o to, by jej pociechy mogły się zabawić, tym razem jednak na świeżym powietrzu. Piknik w ogrodzie? Swoim pomysłem Zielińska pochwaliła się na Instagramie.

Cudownie! Ja dziś jako czołowa organizatorka i fanka pikników, szykuję niespodziankową wiosenną imprezkę dla moich synków. Oni podobnie jak ja uwielbiają takie akcje. A pikniki w szczególności. Moje chłopaki są fanami przygód super bohaterów z bajek, więc dzisiaj oprócz truskawek, lodów i lemoniady- piknik z ich bohaterami. Cudowne są takie akcje. Już nie mogę się doczekać, jak zobaczą niespodziankę - czytamy na profilu aktorki.

Katarzyna zasugerowała, że chciałaby mieć córeczkę? Synom podarowała figurki superbohaterów, jednak nie mogła się powstrzymać przed kupnem postaci z bajki "Frozen". Postanowiła, że odda zabawki córkom przyjaciół.

Zaszalałam, bo kupiłam też postaci z Frozen. Ale chyba podaruję je córeczkom naszych przyjaciół... Ale nie mogłam się oprzeć.

