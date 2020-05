Książę William i książę Harry poróżnili się o pomnik księżnej Diany. Miał powstać już 3 lata temu

Księżna Diana zmarła 31 sierpnia 1997 roku w wypadku samochodowym w jednym z paryskich tuneli. Była to wielka tragedia dla 15-letniego wówczas księcia Williama i 13-letniego księcia Harry'ego. Księżna Diana była ikoną swoich czasów, która jako nieliczna członkini rodziny królewskiej wykorzystywała swój zasięg w celach dobroczynnych, także tych kontrowersyjnych, jak wspieranie chorych na AIDS. Nic dziwnego, że odejście "królowej ludzkich serc" było opłakiwane na całym świecie. Mimo że od tej tragedii w tym roku miną już 23 lata, to ludzie wciąż o niej pamiętają. Tuż przed dwudziestą rocznicą śmierci księżnej narodził się pomysł zrobienia pomnika ku jej czci. Niestety ten nie powstał do dziś, choć jak donosi "Daily Mail" prace właśnie ruszyły.

Książę William i książę Harry poróżnili się o pomnik Diany

Pomysłodawcami stworzenia pomnika ku pamięci księżnej Diany byli jej synowie, na kilka miesięcy przez dwudziestą rocznicą śmierci księżnej.

Mija dwadzieścia lat od śmierci naszej matki. To czas, by uznać jej pozytywny wpływ na Wielką Brytanię i świat trwałym pomnikiem - mówił wówczas William w jednym z wywiadów.

Pieniądze na stworzenie pomnika miały być zebrane z prywatnych datków, a nad wszystkim czuwał nawet specjalnie powołany komitet. Posąg zmarłej księżnej miał stanąć w White Garden, który cały jest inspirowany życiem Diany. Mimo pięknych planów, pomnika nie ma no dziś, a to za sprawą braku porozumienia pomiędzy braćmi.

Jak informuje "Daily Mail" William i Harry długo nie mogli dogadać się co to tego, jak finalnie ma wyglądać rzeźba. Sprawa przeciągała się tym bardziej, że w ostatnim czasie relacje pomiędzy braćmi znacznie się ochłodziły. Książę William ma żal do brata, że ten zrzekł się członkostwa w rodzinie królewskiej, za to książę Harry czuje się opuszczony przez rodzinę.

Jednak tabloid donosi, że ostatecznie pomnik powstanie. Prace związane z jego budową własnie ruszyły, ale są na bardzo wczesnym etapie.

Bracia zdecydowali się na projekt, a „prace naziemne” w końcu się rozpoczęły - czytamy w dzienniku.

Tabloid powołał się przy tym na anonimowego informatora, który twierdzi, że nie jest to projekt krótkoterminowy.

To posąg, który przetrwa na zawsze, a książęta chcą upewnić się, że ten jest w pełni dopracowany - zdradza źródło.

Szkoda tylko, że przez to, że dwóch dorosłych mężczyzn, którzy nie mogli się dogadać, nie możemy podziwiać pomnika już teraz.