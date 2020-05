Małgorzata Rozenek stresuje się porodem, a Radosław Majdan ogłasza: "Imię już wybrane"

Radosław Majdan obchodzi dziś 48. urodziny. Z tej okazji z samego rana opublikował urocze zdjęcie z małżonką, na którym przytula się do jej ciążowego brzucha. Małgosia i Radek postanowili celebrować na antenie "Dzień Dobry TVN". Połączyli się z prowadzącymi i opowiedzieli o emocjach, jakie im towarzyszą tuż przed porodem. Zdradzili też, że mają już wybrane imię dla pociechy.

Małgorzata Rozenek czuje tremę przed porodem

W wywiadzie z Małgorzatą Rozenek i Radosławem Majdanem nie dało się ominąć tematu zbliżającego się porodu. Sami zainteresowani o niczym innym teraz nie myślą, toteż mieli w tej sprawie sporo do powiedzenia. Prezenterka przyznała, że czuje się bardzo dobrze i już nie może się doczekać porodu, jednak czuje pewną tremę, czemu nie ma się co dziwić.

Czuję się wspaniale i szczerze mówiąc, cieszę się, że już niedługo to się skończy. Jak widzicie po mnie, jest mnie coraz więcej i każda mama w ciąży wie, że te ostatnie dni, tygodnie, są dosyć trudne. My już czujemy atmosferę tego wielkiego święta, że to wszystko się niedługo wydarzy. Pomimo że to trzecie dziecko, to wciąż czujemy ogromną radość, nawet trochę tremę - wspominała Małgosia.

O tym, że Małgorzata Rozenek spodziewa się syna, dowiedzieliśmy się od Radosława, który się wygadał. Anna Kalczyńska podpytała rozgadanego Radzia, czy już wybrali imię dla swojej pociechy. Przyszły tata przyznał, że mają już gotowe imię, jednak nie podzielą się z nim jeszcze z nikim.

Imię jest już wybrane, ale ja ostatnio wygadałem, że będzie synek - odpowiedział Radosław.

Małgorzata Rozenek wtrąciła, że gdy spojrzą na syna to będą pewni czy takie właśnie imię do niego pasuje.