Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już niebawem przywitają na świecie swoje pierwsze, wspólne dziecko. Para starała się o potomka ponad trzy lata. Mimo że droga do trzeciej ciąży Małgosi nie była łatwa, to dzięki metodzie in vitro udało jej się w nią zajść. Para radosną nowinę ogłosiła w grudniu ubiegłego roku. Od tamtej pory ciążowy brzuch Małgosi stał się jednym z bardziej komentowanych tematów w rodzimym show-biznesie. Sama zainteresowana bardzo skrupulatnie relacjonuje ciążę na Instagramie, jednak teraz to przyszły tata pochwalił się wyjątkowym zdjęciem i to w dniu swoich 48. urodzin.

Radosław Majdan skończył 48 lat

Radosław Majdan właśnie obchodzi 48. urodziny. Były piłkarz świętuje oczywiście wspólnie z małżonką. Ich myśli skupiają się już głównie na rozwiązaniu, które zbliża się wielkimi krokami. W tym wyjątkowym dniu Radosław pokazał ich wspólne zdjęcie, na którym z radością przytula się do pokaźnych rozmiarów brzucha żony.

Lepszego prezentu na urodziny, nie mogłem sobie wymarzyć. #dzidziuśmajdana - podpisał zdjęcie.

Fani nie zawiedli i nie szczędzili komplementów oraz urodzinowych życzeń.

100 lat w zdrowiu i miłości, a najbliższy rok, żeby przyniósł eksplozję spełnienia i radości.

Wszystkiego najlepszego Radek. Trzymamy kciuki - piszą pod postem.

Małgorzata Rozenek zdradziła, że jej planowany termin porodu przypada na początek czerwca. Trzymamy kciuki!