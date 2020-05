Sara Boruc słynie ze swojej miłości do mody i luksusowych marek. Jeszcze do niedawna swoją pasję dzieliła z Mariną, jednak przyjaźń dwóch celebrytek nie przetrwała próby czasu. Żona Artura Boruca lubi eksperymentować ze stylem i nie boi się odważnych rozwiązań, które niekiedy zagrzewają internautów do gorących dyskusji. Tak było i tym razem, gdy zamieściła niepozorne selfie. Co poniektórym nie spodobały się buty, o czym oczywiście dali znać w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sara Boruc wyproszona z restauracji z kilkumiesięcznym dzieckiem

Sara Boruc skrytykowana za buty

Zawartość szafy Sary Boruc to z pewnością marzenie niejednej kobiety. Celebrytka lubi nietypowe rozwiązania w modzie, co często sprawia, że internautki nie przechodzą obok jej stylizacji obojętnie. Niedawno na Instagramie gwiazdy pojawiło się klasyczne selfie zrobione przed lustrem. Z pozoru niewinna fotka spowodowała, że fani zaczęli dywagować na temat sandałów Chanel, jakie miała wówczas na sobie. Te nie do końca spodobały się obserwatorkom.

ZOBACZ TEŻ: Sara Boruc znów podpadła internautkom. Tym razem nie doceniły jej luksusowych butów. ''Za dopłatą bym tego nie założyła''

Kochana, jesteś piękna, zgrabna i fajnie wyglądasz, ale te sandały są okropne. Wybacz.

Sandały beznadziejne, Wszystko oszpeciły - piszą pod postem.

Jedna z internautek nie omieszkała personalnie wbić szpili Sarze.

To, że sandały są okropne to drugorzędna sprawa. Najważniejsze, że drogie i to się głównie liczy - skwitowała.

Na ten komentarz Sara Boruc nie pozostała obojętna.

Przykre, jeśli w ten sposób Pani myśli - odparła Sara.

Mimo że w komentarzach pod zdjęciem Sary nie brakowało uszczypliwości, to znalazła się spora rzesza internautów, która nie szczędziła celebrytce komplementów. To nie pierwszy raz, kiedy użytkownicy Instagrama doczepili się do jej butów. W kwietniu celebrytka pochwaliła się białymi klapkami z kwadratowym noskiem marki Bottega Veneta, które zostały mocno skrytykowane. W zeszłym roku nie spodobały się internautom za to jej masywne botki.