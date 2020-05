Kilka dni temu Anna Lewandowska i Robert Lewandowski przywitali na świecie drugie dziecko. Dokładnie 6 maja na świat przyszła ich córka, której dali na imię Laura. Radosna nowina bardzo ucieszyła fanów pary oraz kolegów i koleżanki z show-biznesu. Gratulacjom nie ma końca, ostatnio swoje złożył Karol Strasburger. Na łamach tabloidu podziękował Lewandowskim, że stał się dla nich inspiracją.

Karol Strasburger gratuluje Lewandowskim

Pod koniec ubiegłego roku Karol Strasburger doczekał się pierwszego dziecka, co było szeroko komentowane w mediach za sprawą wieku aktora. Ten nie zważa na nieprzychylne komentarze i cieszy się tacierzyństwem. Co więcej, chętnie udziela rodzicielskich porad. Tak właśnie było w przypadku Roberta i Anny Lewandowskich. Na łamach "Faktu" pogratulował parze drugiej córki i podziękował im za to, że stał się dla nich inspiracją w doborze imienia. Przypomnijmy, że córka prowadzącego "Familiadę" również ma na imię Laura.

Gratuluję Ani i Robertowi, że znowu zostali rodzicami. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy zainspirować ich, aby nazwali swoją córkę Laurka. Wcześniej to imię nie było tak bardzo popularne - mówił aktor.

Nie obyło się również bez rodzicielskich porad. Karol Strasburger radzi Lewandowskim, aby chronili prywatność dziecka, jak tylko mogą.

Z racji tego, że jesteśmy osobami publicznymi, to mogę im poradzić, aby prywatność dziecka była dla nich priorytetem. Bo nie wiadomo, czy kiedyś Laura będzie chciała występować w mediach. Ja i Małgosia wyznajemy taką zasadę, że nie pokazujemy córki, bo to sfera naszego życia, którą chcemy zachować tylko dla siebie. A po drugie to życzę im, żeby poświęcali Laurze jak najwięcej czasu, żeby dziecko cały czas miało z nimi kontakt. Oczywiście, na samym początku noworodek potrzebuje mamy, ale ojciec tak samo musi ciągle przy nich trwać - dodaje.

Patrząc na to, jak Anna i Robert Lewandowscy ukrywają przed mediami wizerunek starszej córki Klary, jesteśmy przekonani, że w przypadku młodszej pociechy będą postępować podobnie. Myślicie, że sportowcy wezmą sobie rady Karola do serca?