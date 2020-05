Kim Kardashian w wersji sentymentalnej - od takiej strony jeszcze jej nie znaliśmy. Celebrytka postanowiła zrobić swojej rodzicielce ogromną niespodziankę i podarować cenny prezent z okazji Dnia Matki. W czym tkwi wyjątkowość upominku? Kardashianka odnalazła fotografa, tworzącego sesję ślubną jej rodziców i odkupiła od niego oryginalny aparat, którym podczas ceremonii robione były zdjęcia. Kris Jenner podobno nigdy w życiu nie widziała ich na oczy! Kim pochwaliła się swoim kreatywnym pomysłem w mediach społecznościowych i przy okazji opublikowała kilka archiwalnych fotografii rodziców, w tym między innymi zdjęcie, do którego Jenner pozuje w cytrynowym bikini. "Moja motywacja. Kocham Cię, Mamo" - wyznała Kim.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak bawią się dzieci Kim Kardashian. Domek dla lalek jest uroczy!

Młoda Kris Jenner w bikini

Kris Jenner poślubiła Roberta Kardashiana w 1978 roku. Rozstali się po trzynastu latach małżeństwa, jednak nawet po rozwodzie utrzymywali stały kontakt i bliską relację. Kim Kardashian z okazji Dnia Matki postanowiła sprawić rodzicielce niezwykłą niespodziankę, odkupując od jednego z fotografów aparat, którym robione były zdjęcia podczas uroczystości ślubnej Kris i Roberta. Celebrytka wywołała niektóre z nich i stworzyła piękny album, którym pochwaliła się w mediach społecznościowych. Przy okazji zdradziła, jak wyglądała jej mama w latach 80. tuż po urodzeniu syna.

Kris Kardashian i Robert Kardashian Instagram/ @kimkardashian

To post z okazji Dnia Matki dla mojej mamy! Najlepsza mama na całym świecie! Nie mogłam się doczekać, żeby dać jej ten prezent! Uwielbiam sentymentalne prezenty i byłam bardzo podekscytowana, gdy znalazłam fotografa ślubnego, Alfreda Garcię, który w 1978 roku robił moim rodzicom sesję ślubną. Kupiłam aparat, którego użył podczas ceremonii oraz zdjęcia i zrobiłam dla niej album. Nigdy nie widziała tych zdjęć! Szczęśliwego Dnia Matki, mamo! Kocham Cię. A Twoje pierwsze zdjęcie, które opublikowałam w bikini tuż po urodzeniu Roba, to moja motywacja i wzór do naśladowania! - czytamy we wzruszającym poście Kim.

Jak podoba Wam się młoda Kris? Od zawsze była piękną kobietą, pomimo tego nigdy nie stroniła od operacji plastycznych i ingerowania w swój wygląd.