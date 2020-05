Dominika Tajner szczerze o piątym ślubie Michała Wiśniewskiego. "Nie byłam zaskoczona, że zrobił to tak szybko"

Dominika Tajner w marcu 2019 roku za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że Michał Wiśniewski złożył w sądzie papiery rozwodowe. Czwarta żona piosenkarza nie kryła wówczas rozgoryczenia. Celebryci rozwód dostali już kilka miesięcy później, bo już we wrześniu tego samego roku. Szybko na jaw wyszło, że wokalista Ich Troje ma nową partnerkę - Paulinę, z którą niedawno wziął potajemny ślub. Co o nowym związku Michała Wiśniewskiego myśli Dominika Tajner? Okazuje się, że kobieta zachowała klasę i o byłym mężu i jego nowej ukochanej wypowiada się bardzo serdecznie.

Wziął ślub, a ja mocno trzymam za nich kciuki i życzę wszystkiego, co najlepsze - powiedziała Tajner w rozmowie z Plejadą.