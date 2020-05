Joanna Przetakiewicz chwali się nogami. "Good legs day". To zdjęcie zrobiło furorę wśród obserwatorów

Joanna Przetakiewicz izolację spędza w swoim domowym, lecz oczywiście luksusowym, zaciszu. Niezmiennie zachęca fanów, by pozostali w domach oraz apeluje o noszenie maseczek. Projektantka chętnie angażuje się także w akcje charytatywne, które również sama organizuje. W tym wszystkim nie zapomina jednak o wiernych fanach. Wciąż pozostaje bardzo aktywna na Instagramie.

Joanna Przetakiewicz pochwaliła się zgrabnymi nogami

Ostatnio Joanna Przetakiewicz poskarżyła się swoim obserwatorom, że ma tzw. bad hair day. Możemy się domyślać, że nie bez znaczenia w tej kwestii jest fakt, iż salony fryzjerskie pozostają zamknięte. To przecież bolączka wielu celebrytek. Projektantka znalazła jednak sposób, by wynagrodzić swoim obserwatorom brak zdjęcia prezentującego ją w całej krasie. Wpadła na pomysł, aby udostępnić zdjęcie eksponujące to, czym warto się pochwalić. Chodzi oczywiście o nogi. A te są nie tylko zgrabne, lecz także wysportowane. Na pierwszy rzut oka widać, że projektantka dba o aktywność fizyczną również podczas izolacji.

Bad hair day - napisała.

Zdjęcie nóg Joanny Przetakiewicz zrobiło furorę wśród obserwatorów. Komentatorzy jednogłośnie stwierdzili, że nie ma powodu przejmować się niesfornymi włosami, kiedy codziennie ma się "dzień dobrych nóg".

Good legs day! To nawet lepiej.

Jakbym miała takie nogi, to nawet bym się nie czesała, i tak nikt by nie zauważył mojej fryzury.

Przepiękne nogi! Pani pokazuje, że można być zachwycającą pod każdym względem w każdym wieku.

Trzeba przyznać, że Joanna Przetakiewicz rzeczywiście ma się czym chwalić!