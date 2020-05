Radek Majdan porównuje się do... psa. Obserwatorzy są zgodni: Ten sam wyraz twarzy i uśmiech

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek odliczają dni do przyjścia na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Przypomnijmy, że "Perfekcyjna" rodzić będzie w prywatnej klinice, a ukochany mąż jednak będzie mógł jej towarzyszyć podczas rozwiązania. Ostatni miesiąc ciąży ulubionej parze internautów umilają psi przyjaciele. Sądząc po najnowszych zdjęciach udostępnionych na Instagramie, piłkarz jest z nimi coraz bardziej zżyty.

Radosław Majdan porównał się do psa

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek jest wielką miłośniczką psów, a czworonożni przyjaciele są pełnoprawnymi członkami jej rodziny. Problem ze zrozumieniem tej relacji miewają czasami Internauci, którzy uważają, że pies nie powinien leżeć na kanapie. Całe szczęście rodzina "Perfekcyjnej" w kwestii miłości do czworonogów jest zgodna.

Ostatnio Radosław udostępnił na profilu serię trzech wyjątkowych zdjęć (znajdziecie je w naszej galerii), na których pozuje ze swoim psem w podobnych czapkach z daszkiem. Fotografie obrazują, jak wielką sympatią sportowiec darzy swego buldoga. Co więcej, piłkarz porównał się nawet do swojego czworonoga:

Niedaleko pada jabłko od jabłoni - napisał na Instagramie.

Obserwatorzy Radosława Majdana również zauważyli podobieństwo pomiędzy piłkarzem a jego psiakiem. Jeden z fanów wskazał jednak, że już wkrótce przyszły tata będzie miał "prawdziwego" potomka:

Jeszcze chwila i będzie prawdziwy mały klonik.

Ten sam wyraz twarzy i uśmiech.

Uderzające podobieństwo.

Patrząc na to, z jaką miłością Radosław Majdan traktuje swojego pupila, nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że piłkarz będzie wspaniałym i kochającym ojcem dla swojego przyszłego syna.