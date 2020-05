Doda kpi ze stringów dodawanych do płyty Lady Gagi. "Bitch please, spóźniłaś się o 14 lat"

Lady Gaga 10 kwietnia miała wydać swój szósty w karierze album zatytułowany "Chromatica ". Data premiery została przełożona na 29 maja, a gwiazda chce zachęcić fanów do zakupienia jej płyty, dołączając do niej niecodzienny gadżet. Autorka hitu "Alejandro" oferuje płytę za jedyne 20 dolarów, w pakiecie z różowymi stringami. Wierni fani Lady Gagi są zachwyceni i deklarują, że będą kupować i nosić, w ten sposób promując nowe wydawnictwo. Wiadomość o tym zabiegu dotarła do Dody, która wyśmiała akcję wokalistki.

Doda kpi z Lady Gagi

Rabczewska odniosła się do zabiegu, który zastosowała artystka. Stwierdziła, że ona pierwsza wpadła na pomysł promowania albumu bielizną. Na instagramowej relacji zamieściła screen tekstu, który informował o nietypowym gadżecie. Zadrwiła z Lady Gagi i stwierdziła, że amerykańska gwiazda spóźniła się o 14 lat.

Bitch please, spóźniłaś się o 14 lat! Kto ma koronkowe stringi z kryształkami Virgin? - napisała Doda.

Jeden z fanów wokalistki odpowiedział na zapytanie. Przesłał zdjęcie niebieskich stringów, które były dodawane do specjalnej, limitowanej wersji albumu "Ficca" zespołu Virgin w 2006 roku.

Wyjątkowe wydanie trzeciego albumu zespołu zawierało jeszcze dokumentację wideo z festiwalu w Opolu. Film został nakręcony amatorską kamerą i ukazywał kulisy występu Dody i jej kolegów z zespołu Virgin. Grupa Rabczewskiej w 2006 roku święciła triumfy dzięki singlowi "Szansa".