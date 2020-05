"Rolnik szuka żony". Ilona i Adrian udostępnili nowe wspólne zdjęcie. Tło zachwyca, a ukochanym towarzyszy ktoś jeszcze

"Rolnik szuka żony" to program, który już wielu samotnym rolnikom pomógł w znalezieniu drugiej połówki. Do tej grupy szczęśliwców należą Ilona Kurzeja oraz Adrian Berkowicz, których miłość połączyła dzięki udziałowi w szóstej edycji reality show. Ukochani zyskali dużą sympatię telewidzów, którzy kibicowali parze i bacznie śledzili ich dalsze losy. Teraz fani co trochę zadają pytania o ślub i decyzję o wspólnym zamieszkaniu.

Od jakiegoś czasu Ilona i Adrian nie udostępniali na swoich Instagramach nowych wspólnych zdjęć. Niektórzy fani tejże pary zaniepokoili się więc takim stanem rzeczy. Telewidzowie martwili się, czy przypadkiem w życiu uczuciowym uczestników "Rolnika" nie doszło do kryzysu. Nic jednak bardziej mylnego. Ukochani nadal pałają do siebie żywym uczuciem, a na dowód tego Ilona podzieliła się z obserwatorami świeżo wykonaną fotografią. Para pozuje razem na tle kwitnących drzew, a towarzystwa dotrzymuje im koń dziewczyny. Przypomnijmy, że te wyjątkowe zwierzęta są jej wielką miłością i to one pozwalają kobiecie lepiej znosić izolację.

-Cześć! Przyznajcie się, kto czekał na nasze wspólne zdjęcie? - zapytała na Instagramie Ilona.



Uradowani fani pary bez wahania odpowiedzieli Ilonie:

J-a czekałam na wasze wspólne zdjęcie. Pozdrowienia!

-Wreszcie się doczekałam widoku ślicznej pary na tle kwitnącego sadu. Wszystkiego dobrego i proszę o dalsze zdjęcia. Pozdrawiam serdecznie.

-Idealnie do siebie pasujecie. Trzymam cały czas za Was kciuki - czytamy w komentarzach.

Plotek również kibicuje ukochanym!