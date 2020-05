Grimes wyjawiła, jak należy wymawiać imię jej syna X ? A-12. Elon Musk ma jednak na ten temat inne zdanie

Na początku tego roku Grimes zaskoczyła fanów nietuzinkowym postem na Instagramie, który jasno dawał do zrozumienia, że artystka jest w ciąży. 5 maja wokalistka oraz Elon Musk zostali szczęśliwymi rodzicami. Dumny tata podzielił się tą nowiną na Twitterze, a kilka godzin później opublikował zdjęcie ze swoim potomkiem. Para nazwała syna X Æ A-12 Musk. Teraz artystka tłumaczy, jak należy wymawiać imię chłopca.

REKLAMA

Zobacz wideo Dzieci gwiazd na Instagramie. Obejrzyjcie nasze wideo!

Grimes tłumaczy, jak wymawiać imię jej dziecka

6 maja Grimes wróciła po porodzie na Instagram i zdecydowała się odpowiedzieć na najbardziej nurtujące internautów pytanie: jak się wymawia imię jej dziecka?

Po prostu X jak litera X, później A.I, tak jak wymawia się litery A i I - wyjaśniła artystka.

Co ciekawe, ojciec chłopca ma na ten temat chyba odmienne zdanie. Elon Musk w niedawnym podcaście powiedział bowiem, że imię to wymawia się jako "X Ash A Twelve". Wygląda więc na to, że rodzice muszą ustalić wspólną wersję. Jedno jest jednak pewne. Para nadała swojemu synowi najbardziej niespotykane imię na całym świecie.

Grimes i Elon Musk - związek

Przypomnijmy, że Elon Musk i Grimes zadebiutowali jako para na Met Gala w 2018 roku. Twórca Tesli oraz piosenkarka poznali się kilka miesięcy wcześniej za pomocą... Twittera. Musk zaczepił artystkę, kiedy spostrzegł, że w swym teledysku zawarła ona intrygujący żart dotyczący sztucznej inteligencji. Ta nietuzinkowa para nie obnosi się jednak ze swoim uczuciem i strzeże własnej prywatności, zaś X Æ A-12 jest ich pierwszym dzieckiem. Twórca Tesli jest natomiast ojcem jeszcze pięciorga pociech z poprzedniego małżeństwa.

PJA