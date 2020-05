Zapomniana Jola Rutowicz opowiedziała o występie w "Big Brotherze". Jej kolorowa postać była na pokaz. Miała speca od wizerunku

Jolanta Rutowicz w 2007 roku wdarła się szturmem do show-biznesu ze swoim pluszowym koniem, długimi tipsami i różowym błyszczykiem na ustach. Była najbardziej kontrowersyjną postacią w "Big Brotherze 4.1", co bardzo się opłaciło, ponieważ finalnie wygrała program. Show okazało się jej przepustką do świata celebrytów. Zaczęła także występować w innych programach. Mimo to jej nagła wyprowadzka do Stanów zakończyła karierę. Dziś stroni od blasku fleszy, ale aktywnie prowadzi media społecznościowe. W ostatnim czasie na Instagramie przeprowadziła Q&A, podczas którego zdradziła kulisy nagrywania programu. Okazało się, że jej postać została wyreżyserowana.

Jola Rutowicz szczerze o show-biznesie

Jedna z internautek zadała celebrytce pytanie, jak wspomina przygodę z show-biznesem.

Show-biznes? Daje dużo możliwości, ale zabiera część prywatności. Można żyć w różnych rolach, sprawdzić się w różnych obszarach. Ja sprawdziłam się wtedy w tej szalonej roli... ale należy też wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Moją przygodę z show-biznesem wspominam miło. Udział w medialnym projekcie zmienił wszystko, otworzyło się wiele drzwi.

Jola Rutowicz Jola Rutowicz - Instagram

Następna osoba zapytała: Nie trudno było tak przez 24h na dobę udawać? Co łączy Jolę z "BB" z prawdziwą Tobą?

Nie trudno, jeżeli wiesz, że masz kamery dookoła swojej głowy, to możesz przybierać postać, jaką tylko chcesz. My z moją osobą od wizerunku poszłyśmy w stronę kolorowej, szalonej dziewczynki. Ale wszystkiego nie da się udawać, emocje łzy, sytuacje były prawdziwe, a najsłynniejszy w Polsce jednorożec był wtedy moim przyjacielem - napisała.

Jola Rutowicz Jola Rutowicz - Instagram

To nie pierwszy raz, kiedy Jola potwierdza, że jej postać z "Big Brothera" była w 100% wykreowana. Parę lat po odejściu z show-biznesu, wydała książkę pt. "Inna", w której wyznała, że postać wymyśliła, mieszkając jeszcze w Londynie.

Jola Rutowicz dziś

Zapomniana już celebrytka, która wzbudzała wiele kontrowersji, dziś prowadzi spokojne życie w USA. Mieszka w Miami, gdzie robi karierę jako fotomodelka. Drastycznie zmieniła też swój wizerunek. Teraz jest szczupłą blondynką z delikatnym makijażem. Zrezygnowała także z wyzywających ubrań.