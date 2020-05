Domowa izolacja to test dla wielu par. Doda wyznała niedawno, że przez miesiąc siedzenia w czterech ścianach kłóciła się ze swoim mężem dwa razy częściej. Ten problem nie dotyczy jednak Ashtona Kutchera i Mili Kunis.

Ashtun Kutcher i Mila Kunis słodzili sobie na wizji

Sławna para pojawiła się ostatnio w programie "Live With Kelly and Ryan". Podczas wywiadu zdradzili, że przebywanie ze sobą non stop jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie i pozwoliło lepiej poznać siebie jako małżonków. Przypomnijmy, że aktorzy będą świętowali w tym roku 5. rocznicę ślubu.

Jestem wybuchowa, a on ma zdolność uspokajania. Myślę, że to dlatego, że ma ubaw z mojej neurozy i nie ocenia mnie - zaczęła Mila.

To nazywa się miłość. Kocham cię - wtrącił Ashton.

Kuthcer i Kunis jak wielu rodziców w czasie izolacji, uczą swoje dzieci w domu. Aktorka przyznała, że nie czuje się najlepiej w roli nauczycielki, za to jej ukochany ma smykałkę do przeprowadzania lekcji.

Myślę, że właśnie tego się nauczyłam o tobie, chociaż zawsze byłeś dobry w wyjaśnianiu rzeczy - pochwaliła męża Mila.

Na pytanie o to, co jest sekretem ich udanego pożycia małżeńskiego i bezproblemowej izolacji, odpowiedzieli zgodnie, że "po prostu się lubią". Serce rośnie! Fani dobrze wiedzą, że Ashton Kutcher i Mila Kunis długo dojrzewali do tego, aby zostać parą. Poznali się ponad 20 lat temu, kiedy to razem występowali w popularnym serialu "Różowe lata siedemdziesiąte". Ich przyjaźń przerodziła się w miłość dopiero w 2012 roku. Wcześniej Kutcher był w związku małżeńskim ze starszą od siebie o 16 lat Demi Moore.