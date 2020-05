Tatiana Okupnik udostępniła szczerze nagranie. Wstydziła się swojego brzucha. "Nie wyszłabym w czymś, co by go pokazywało"

Po sukcesie w "Tańcu z Gwiazdami" wiosną 2015 roku, Tatiana Okupnik usunęła się w cień i zniknęła z show-biznesu. Wyleciała do Ameryki do swojego męża i założyła rodzinę - jest dziś matką czteroletniej Matyldy i dwuletniego Tymona. W mediach nie pisało się o niej zbyt często. Jednak kilkanaście dni temu zdecydowała się publicznie opowiedzieć o problemach, z jakimi borykała się tuż po urodzeniu pierwszego dziecka. Teraz wspiera młode matki dobrym słowem.

Tatiana Okupnik odpowiada na pytania fanek

Była wokalistka "Blue Cafe" znów opublikowała w sieci kilkuminutowe nagranie. Tym razem odpowiedziała na najczęściej zadawane jej pytania przez fanów. Poruszyła kwestię wstydu, który często rodzi się w kobietach tuż po urodzeniu dziecka.

Piszecie do mnie o wstydzie, piszecie do mnie o swoich zmienionych ciałach, piszecie do mnie o oczekiwaniach wobec samych siebie, ale tez oczekiwaniach w stosunku do kobiety. (...) Chcę tylko powiedzieć, ze większość kobiet musi w którymś momencie zdać sobie sprawę z tego, że tak jak mówiłam, nie ma jednego modelu kobiety. Ile kobiet, tyle modeli - zaczęła.

Wokalistka odniosła się do modelu kobiety, jaki najczęściej funkcjonuje w mediach - pięknej, zadbanej i radosnej. Starała się uświadomić internautkom, że to tylko piękny obrazek, często nijak mający się do rzeczywistości.

Ten model kobiety uśmiechniętej i zadbanej, radosnej, radzącej sobie ze wszystkim to nie jest rzeczywistość. A model kobiety matki? To, co widzimy czasami w telewizji i to, o czym się mówi na głos, to nie jest rzeczywistość. (...) Musi do nas dotrzeć, że kobieta, która narzeka, że jest ciężko, że ją boli, że ma konkretne problemy zdrowotne po tym, jak stała się mamą, to nie są jej fanaberie. To nie jest tylko narzekanie. Ona naprawdę ma do tego prawo - tłumaczyła.

Na końcu Okupnik nawiązała bezpośrednio do siebie. Dała do zrozumienia, że nie podobał jej się swój własny brzuch. Uważała, że może wyglądać lepiej, a nawet tak, jak przed zajściem w pierwszą ciążę. Zmotywowała się, zaczęła ćwiczyć i pierwszy raz od wielu lat zdecydowała się wyjść na zewnątrz w topie zakrywającym jedynie piersi.

Do dnia dzisiejszego nie wyszłabym nawet do biegania w czymś, co by pokazywało mój brzuch. Co dzisiaj zrobiłam? Co prawda jest wieczór i trochę łatwiej, ale wyszłam pierwszy raz z odkrytym brzuchem - powiedziała z dumą.

Cały monolog jest do obejrzenia na Instagramie artystki. My cieszymy się, że gwiazda tak otwarcie mówi o swoich doświadczeniach, często bolesnych. Wsparcie osoby publicznej może pomóc wielu kobietom. Brawo Tatiana!