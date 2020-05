Netflix pokazał, jak Joanna Kulig śpiewa piosenkę promującą serial "The Eddy". Internauci: Pani głos jest hipnotyzujący

Joanna Kulig z pewnością jest jedną z najlepszych polskich aktorek. Po wielu sukcesach w świecie filmu znowu możemy ją zobaczyć w nowej produkcji. I to nie byle jakiej. Aktorka zagrała w serialu "The Eddy" reżyserii Damiena Chazelle'a, który zasłynął z takich filmów jak "La La Land", "Whiplash" czy "Pierwszy człowiek". Serial dostępny jest już na platformie Netflix od 8 maja. Z tego powodu aktorka zamieściła na Instagramie utwór, który sama zaśpiewała, by promować serial. Jest to piosenka Grzegorza Turnaua "Między ciszą a ciszą".

REKLAMA

Joanna Kulig promuje serial "Eddy"

Nagranie spotkało się z przemiłym przyjęciem. Internauci, którzy być może zdążyli już zapomnieć piosenkę "Dwa serduszka" z "Zimnej wojny" są zachwyceni barwą głosu aktorki. To ten sam utwór wykonywała Joanna ponad 20 lat temu podczas finału programu "Szansa na sukces" w 1998 roku. I szczerze mówiąc, brzmi tak samo pięknie, jak kiedyś.

My jesteśmy fanami ostatnich sekund wideo, podczas których Joanna radośnie się roześmiała. Taką właśnie lubimy ją najbardziej.

Wideo komentują już tysiące fanów aktorki:

Kocham Panią i pani głos. Jest taki hipnotyzujący.

Dzisiejszy wieczór rezerwuje dla serialu. Nie mogę się doczekać - czytamy.

O czym opowiada serial "The Eddy"?

"The Eddy" to dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Akcja toczy się wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu i członkach grającego tam zespołu. W rolach głównych zagrali: André Holland, Amandla Stenberg, Joanna Kulig i Tahar Rahim. Już od piątku można go oglądać w całości na platformie Netflix.