Księżną Kate, jak na monarchinię przystało, rzadko udziela telewizyjnych wywiadów. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i pojawiła się gościnnie w brytyjskiej śniadaniówce "This Morning". W rozmowie z prowadzącymi zdradziła, jak mija jej domowa izolacja.

REKLAMA

Zobacz wideo

Księżna Kate o domowej izolacji

Po odejściu Meghan Markle z brytyjskiego dworu morale księżnej Kate znacznie się polepszyły. Brytyjczycy na nowo zachwycili się lojalnością i sumiennością Middleton. Każde jej pojawienie się publiczne elektryzuje internautów. Nie inaczej było w przypadku jej wywiadu dla programu śniadaniowego. Kate przyznała między innymi, że domowa izolacja jest dla niej "naprawdę trudna".

Staramy się codziennie kontaktować z członkami rodziny i informować ich o nowościach. Prawdopodobnie spędzamy teraz więcej czasu na FaceTime niż wcześniej. Najtrudniej jest wytłumaczyć kilkuletnim dzieciom, co się dzieje - zdradziła.

Księżna Kate poruszyła też temat nauki w domu. Okazuje się, że książę George jest bardziej zainteresowany pracami domowymi swojej młodszej siostry Charlotte niż swoimi.

George jest bardzo zdenerwowany, ponieważ chce zrealizować wszystkie projekty Charlotte. Robienie kanapek jest dla niego znacznie fajniejsze od czytania i pisania.

Nie od dziś wiadomo, że Księżna Kate pasjonuje się fotografią. To ona wykonuje urodzinowe portrety swoich dzieci. Podczas wywiadu dla "This Morning" opowiedziała o swoim najnowszym projekcie fotograficznym zatytułowanym "Hold Still". Akcja ruszy pod patronatem National Portrait Gallery. Jesteśmy ciekawi efektów.