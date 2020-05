Małgorzata Rozenek rodzi już niedługo. Jeśli wybierze popularną wśród gwiazd klinikę, zapłaci niezłą sumkę

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem Radosławem Majdanem spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Para nie ukrywa, że stresują się porodem w tych trudnych czasach i mają nadzieję, że do rozwiązania obostrzenia rządu w kwestiach bezpieczeństwa się zmniejszą. Wyznali także, że myślą o zapisaniu się do prywatnej kliniki, która pozwoli na poród rodzinny.

Ile może kosztować poród Małgorzaty Rozenek?

Większość gwiazd decyduje się poród w prywatnej klinice, która pozwoli im poczuć się jak w domu. Oprócz pięknie wystrojonych sal mają także stałą opiekę lekarską, położną i dodatkowe zabiegi. Jednak na taki luksus mogą sobie tylko pozwolić najbogatsi.

Poród w jednym z chętniej wybieranych przez gwiazdy prywatnym szpitalu kosztuje ok. 8 tysięcy złotych. Jednak jest to wersja bez żadnych specjalnych udogodnień, dlatego wiele szpitali ma również w swojej ofercie wersję "prestige". Zawiera ona w sobie wizytę kwalifikującą, kontrole USG i KTG oraz konsultacje poporodowe z dietetykiem, specjalistą laktacyjnym oraz urofizjoterapeutą. Dodatkowo przyszła mama ma zapewnioną opiekę lekarza położnika i położnej przez 24h na dobę. To nie koniec udogodnień. Nawet najdroższy pakiet można jeszcze powiększyć. Wtedy rodząca ma cały zespół medyczny dostępny tylko dla siebie. Koszt najdroższego i powiększonego pakietu w jednym z popularnych warszawskich szpitali to około 20 tysięcy złotych.

Małgorzata Rozenek zdradziła, że myśli właśnie o takim rozwiązaniu, gdy jeden z internautów zapytał ją, czy zdecyduje się na poród w prywatnej klinice.

Taki poród śmiało można nazwać gwiazdorskim.