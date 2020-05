Anna Lewandowska wyszła ze szpitala, a Robert przywitał żonę i córkę w uroczy sposób. Salon nigdy nie wyglądał tak pięknie!

Jeszcze w poniedziałek rodzina Lewandowskich hucznie obchodziła 3. urodziny Klary. Zaledwie dwa dni później na świat przyszło drugie dziecko pary. Dziewczynka dostała na imię Laura. Poród przeszedł bez żadnych komplikacji i dziś trenerka wraca do sił już we własnym domu. Oczywiście dumny tata zrobił wszystko, by przywitać żonę i córkę najlepiej, jak potrafi.

REKLAMA

Ania Lewandowska wróciła do domu

Anie Lewandowska za pomocą Instagrama podzieliła się z internautami niespodzianką, która czekała na nią po powrocie do domu. Na zdjęciu oznaczyła Roberta, co może oznaczać, że to właśnie on przygotował taki prezent. Dodatkowo widzimy na nim Laurę w nosidełku, tzw. koszu Mojżesza. Wokół dziewczynki zawieszone są balony, tworzące napis Laura. Natomiast stół udekorowany jest dużym bukietem z czerwonych róż.

Anna Lewandowska Anna Lewandowska - Instagram

Jednak to nie koniec niespodzianek. We wcześniejszej relacji udostępnionej na InstaStories trenerki mogliśmy zobaczyć, że stół w ich przestrzennym salonie był zastawiony wieloma bukietami kwiatów, takimi jak róże, tulipany czy wrzosy.

Anna Lewandowska urodziła

Przypomnijmy, że dokładnie 6 maja o godzinie 9:05 na świecie pojawiła się Laura Lewandowska. Wiadomością o narodzinach maleństwa podzielił się Robert, publikując zdjęcie z córeczką. Chwilę później na profilu Ani pojawiła się kolejna fotografia Laury.

Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć szczęścia całej rodzinie Lewandowskich. Z niecierpliwością czekamy na następne zdjęcia Laury. Kto wie, może niedługo zobaczymy, jak Klara powitała młodszą siostrzyczkę.