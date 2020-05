Małgorzata Rozenek chwali się pokojem trzeciego syna. "Wicie gniazdka". Chyba będzie królować biel

Już za kilka tygodni Małgorzata Rozenek powita na świecie trzecie dziecko. Gwiazda urodzi kolejnego syna, o którego starała się z Radosławem Majdanem przez długi czas. Radość tej pary jest więc nie do opisania, co widać po jej instagramowych zdjęciach. Kilka dni temu małżeństwo zaczęło urządzać pokój dla maleństwa. Wszystko wskazuje na to, że będzie w nim królować biel.

Małgorzata Rozenek zaczęła dekorować pokój trzeciego syn

Gwiazda, która na bieżąco relacjonuje w sieci przebieg ciąży, postanowiła w końcu pochwalić się pierwszymi efektami urządzania pokoju dla nienarodzonego jeszcze syna. W czwartek opublikowała na Instagramie zdjęcie na tle białej komody i napisała długi wywód:

Wicie gniazda... znacie? Podobno każda przyszła mama na jakimś etapie ciąży zaczyna - mniej lub bardziej nerwowo - przygotowywać dom na przyjście maleństwa. Mnie dopadło kilka dni temu, gdy po powrocie z izolacji zastałam dom zastawiony taką liczbą kartonów, że zastanawiałam się, gdzie ja to wszystko poukładam. Od kilku dni albo układam, ustawiam, dekoruję, albo śpię - wyznała.

Rozenek przyznała, że dekorowanie sprawia jej olbrzymią radość, aczkolwiek nie czuje się w tej kwestii specjalistką, dlatego pomagają jej koleżanki z jednego z meblowym salonów.

Wybór między gołębim szarym a bladym błękitem zaczyna mnie przerastać. Ten piękny czas, kiedy już tylko kilka tygodni dzieli nas od spotkania z tym małym człowiekiem. Czas, w którym uspokajamy się coraz bardziej, że nawet gdyby coś się wydarzyło, to już raczej będzie wszystko dobrze. Czas, w którym nareszcie zaczynamy wyciągać wszystkie te słodkie rzeczy przygotowane dla maleństwa. Piękny czas, od kilku dni przepełniający mnie ogromną wdzięcznością, jest jednym z najpiękniejszych w moim życiu i tą radością chce się z Wami dzielić - dodała.

Fani już piszą w komentarzach, że nie mogą doczekać się, aż Małgorzata skończy urządzać pokój syna i pokaże go w pełnej okazałości. Z pewnością nie zabraknie w nim stylowych mebli i mnóstwa zabawek. Rozenek i Majdan już w styczniu wybrali się na zakupy do jednego z warszawskich salonów z dziecięcymi akcesoriami. Nic wtedy wprawdzie nie kupili, ale zamówienie zapewne złożyli.

